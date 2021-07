Ballando con le Stelle, è in arrivo un’altra bomba: l’indiscrezione è appena arrivata e spiazza davvero tutti, clamoroso!

Sembrerebbe proprio che per la prossima stagione di Ballando con le Stelle, Milly Carlucci abbia deciso di spiazzare tutto i suoi carissimi telespettatori. Perché? Beh, la risposta è davvero semplicissima: sembrerebbe proprio che la simpaticissima conduttrice abbia deciso di ‘reclutare’ come suoi concorrenti dei personaggi dello spettacolo italiano davvero incredibili. Recentemente, ad esempio, vi abbiamo parlato del primo concorrente ufficiale. Oppure, di un’altra probabile. Adesso, vi parliamo, di un’altra clamorosa indiscrezione. Che, qualora si dimostrasse reale, rappresenta una vera e propria bomba.

Stando a quanto si apprende da TV Blog, sembrerebbe che, per la prossima edizione di Ballando con le Stelle, Milly Carlucci abbia messo gli occhi su un’amatissima attrice italiana. E, addirittura, si legge che la famosissima ed apprezzatissima sia addirittura in trattativa. Siete curiosi di sapere di chi stiamo parlando esattamente? Scopriamo ogni cosa nel minimo dettaglio.

Ballando con le Stelle, l’indiscrezione bomba spiazza tutti: spunta anche il suo nome, clamoroso

Non sappiamo ancora tantissime cose sulla prossima edizione di Ballando con le Stelle, sia chiaro. Una cosa, però, è certa: sembrerebbe proprio che Milly Carlucci stia pensando a tutti i dettagli. A partire dal cast scelto fino alla giuria, sembrerebbe che il famosissimo programma di Rai Uno sia pronto a regalare tantissimi colpi di scena. Ecco, ma cosa ne sappiamo del cast? In un nostro recentissimo articolo, vi abbiamo raccontato del primo concorrente ufficiale. A quanto pare, però, sembrerebbe che le sorprese non siano affatto finite qui.

Stando a quanto si apprende da Tv Blog, infatti, sembrerebbe che un’amatissima attrice italiana sia in trattativa per prendervi parte. Di chi stiamo parlando esattamente? La risposta è piuttosto semplice: Valeria Fabrizi. Avete letto proprio bene, si! La regina del cinema italiano e protagonista indiscussa della fortunatissima serie televisiva ‘Che Dio ci Aiuti’ sembrerebbe essere proprio prossima a diventare una concorrente di ‘Ballando con le Stelle’.

Sia chiaro: al momento, si tratta di un’indiscrezione. Quindi, non è nulla di concreto. Se, però, così fosse, vi farebbe piacere?