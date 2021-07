La famosa coppia non si trattiene e rivela tutti i dettagli della loro sfera intima: “Facciamo l’amore 8 ore al giorno”

Una famosa coppia del mondo dello spettacolo rivela tutti i dettagli della loro sfera intima. Le loro rivelazioni sono particolarmente ‘piccanti’. I due rivelano che il segreto del loro amore è stare insieme ben otto ore al giorno. Un elisir d’amore perfetto che tiene unita ogni giorno la coppia. Di seguito vi sveliamo di chi stiamo parlando, riportandovi le loro dichiarazioni.

“Facciamo l’amore 8 ore al giorno”: le rivelazioni della famosa coppia

Ada Alberti e Franco Oppini sono sposati dal 2003. Lei è un’astrologa, mentre lui è un cabarettista. È stato sposato dal 1981 al 1990 con la famosa showgirl Alba Parietti, dalla quale ha avuto un figlio, Francesco, commentatore ed ex concorrente del GF VIP. Dopo la fine del matrimonio con la Parietti, Oppini ha ritrovato il sorriso accanto alla nota astrologa. La loro storia d’amore sembra procedere a gonfie vele. Il loro segreto? La tremenda passione a letto.

In un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo, Oppini ha rivelato: “Il nostro segreto è fare l’amore per otto ore al giorno. Una buona intesa dovrebbe essere alla base di ogni rapporto”. Il cabarettista ha poi aggiunto: “Tra noi c’è stata fin dall’inizio una passione bruciante”. Sempre su Ada, invece, aggiunge: “Ho capito fin da subito che sarebbe stata al mio fianco“.

Una lunga passione consumata nel letto e il loro amore procederebbe a gonfie vele. Franco e Ada pare si amino come il primo giorno. Il loro matrimonio ormai va avanti da ben diciotto anni.

Di recente, Franco è stato vicina alla sua seconda moglie, che, durante la pandemia, ha perso il padre. Ada in lacrime aveva dichiarato: “Sono distrutta dal dolore, ancora non avevo metabolizzato la morte di mia mamma ed ora anche questa. Mio papà se n’è andato per Covid”.