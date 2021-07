Il famosissimo attore de La Casa di Carta si è lasciato andare ad una confessione davvero drammatico: soltanto adesso ha rivelato ogni cosa, notizia choc.

È una delle serie televisive più amate ed apprezzate, La Casa Di Carta. In onda su Netflix esattamente dal 2017, la seguitissima ‘Casa De Papel’ ha riscosso un successo davvero impressionante sin dal prima puntata. E, diciamoci la verità, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Completamente concentrata sulle vicende di una banda di ladri, la serie è ricca di incredibili colpi di scena. Cosa succederà, secondo voi, nel corso dell’ultima stagione? Chi lo sa! Una cosa, però, è certa: il finale di stagione sarà davvero incredibile. E, badate bene, sembrerebbe che incredibile non sia soltanto l’ultimo capitolo della serie televisiva, ma lo è anche un’ultimissima rivelazione a cui si è lasciato andare uno dei suoi protagonisti.

Nel corso di una sua recentissima intervista a GQ Spagna, l’attore de La Casa di Carta si è lasciato andare ad una vera e propria confessione drammatica. “Sono in terapia”, ha detto il protagonista della serie televisiva. Siete curiosi di sapere ulteriori dettagli? Ci pensiamo noi, state tranquilli!

La Casa di Carta, confessione drammatica dell’attore: non ce lo saremmo mai immaginati

In attesa di poter sapere cosa ci riserverà quest’ultima stagione de La Casa di Carta, uno dei suoi principali protagonisti si è lasciato andare ad una vera e propria rivelazione choc. Nel corso di una sua recentissima intervista a GQ Spagna, il famosissimo attore ha rivelato, molto probabilmente per la prima volta in assoluto, di essere in terapia. Insomma, una confessione piuttosto drammatica, c’è da ammetterlo. E che,com’è giusto che sia, lascia sbalorditi tutti.

“Ho avuto bisogno di una terapia, ne ho bisogno e ne avrò bisogno, di sicuro”, ha detto l’attore de La Casa di Carta. Di chi parliamo? Semplicissimo: dell’amato Denver. Nel corso di una sua intervista, infatti, Jaime Lorente, è questo il suo vero nome, ha rivelato, quindi, di essere in terapia. E di avere addirittura una persona che lo segue costantemente. “Quello che ho sofferto nel bene e nel male è stato improvviso, è stato molto intenso, è stato pesante. E tutto è successo in pochissimo tempo”, ha detto l’attore spagnolo. Facendo, quindi, un chiaro riferimento all’incredibile successo riscontrato.

Insomma, c’è proprio il bisogno di dirlo: se da una parte il successo è qualcosa di magnifico e straordinario, dall’altra può anche far vivere un vero e proprio incubo al diretto interessato. E, purtroppo, Jaime Lorente ne è l’esempio lampante.