Andrea Zelletta, cambio look drastico: così non l’abbiamo mai visto, ecco come si è mostrato nelle ultime ore.

È stato uno dei concorrenti più amati dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Non a caso è giunto fino in finale, entrando nel cuore di tantissimi fan. Parliamo di Andrea Zelletta, noto modello ed influencer, che il pubblico di Canale 5 ha conosciuto qualche anno fa a Uomini e Donne. È proprio grazie al programma di Maria De Filippi che il bel pugliese ha conosciuto la sua dolce metà, Natalia Paragoni, con cui è felicemente fidanzato. Con lei si mostra spessissimo sul suo canale social, super seguito dai followers. ben 740 mila. Ed è proprio lì che, qualche ora fa, si è mostrato col suo nuovo look!

LEGGI ANCHE —>Andrea Zelletta e Natalia ospiti a Punto Z, Tommaso Zorzi: “Abbiamo parlato di sesso”

Un look totalmente inedito per l’ex tronista: così non lo avevamo mai visto. Curiosi di scoprire cosa ha fatto ai suoi capelli? Diamo un’occhiata!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento —> CLICCA QUI

Andrea Zelletta, cambio look drastico: avete visto cosa ha fatto ai capelli?

Dimenticate il suo ciuffo, Andrea Zelletta ha completamente rivoluzionato il suo look! L’ex concorrente del GF Vip 5 ha deciso di dare un tono ‘afro’ alla sua chioma, optando per le treccine che ricoprono tutta la testa. In uno scatto postato sul suo Instagram, Andrea ha scritto “Sean Paul chi?”, ironizzando sulla sua chioma simile a quella sempre sfoggiata dal famoso rapper giamaicano.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Zelletta (@iamandreazelletta)

Eh si, un cambio look decisamente notevole quello sfoggiato da Andrea nelle ultime ore. Terrà questa chioma a lungo? Staremo a vedere! Quel che è certo è che la nuova acconciatura ha convinto i fan e naturalmente la sua Natalia, che apprezza l’ex tronista in ogni ‘versione’.

E voi, cosa pensate del nuovo look afro di Andrea Zelletta? Vi piace o lo preferivate prima?