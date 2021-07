Giulia De Lellis con la sua mamma: c’è un ‘dettaglio’ che non sfugge, l’hanno notato tutti

In una delle sue ultime fotografie su Instagram, Giulia De Lellis si mostra in compagnia della sua mamma: c’è un ‘dettaglio’ che non sfugge, impossibile non farci caso.

È la regina indiscussa di Instagram, Giulia De Lellis. Seguitissima ed amatissima, l’ex corteggiatrice non perde mai occasione di poter condividere ogni cosa col suo pubblico social. Lo ha fatto, ad esempio, quando è stata la protagonista di ‘Love Island Italia’, dove ha aggiornato tutti i giorni su cosa accadeva a Gran Canaria. E lo ha fatto anche qualche giorno fa. Terminata l’esperienza del reality, Giulia è ritornata ad abbracciare la sua famiglia. E a trascorrere qualche momento in pieno relax con loro. Il suo profilo Instagram, infatti, è ricco di scatti che la ritraggono in compagnia delle sue due nipotine, di Carlo e di sua sorella. Ma non solo. Proprio qualche giorno fa, la De Lellis ha condiviso una foto in compagnia della sua bellissima mamma.

Belle più che mai e, soprattutto, super sorridenti, Giulia De Lellis e sua mamma hanno catturato l’attenzione di tutti in un vero e proprio batter baleno. Perché? Semplice: c’è un ‘particolare’ dettaglio che tutti hanno notato. Di che cosa parliamo esattamente? Scopriamolo!

Giulia De Lellis e la sua mamma: c’è un dettaglio che cattura l’attenzione, impossibile non farci caso

Risale proprio a qualche giorno fa, l’incantevole scatto che Giulia De Lellis ha condiviso in compagnia della sua mamma. E che, come dicevamo precedentemente, in un vero e proprio batter baleno, ha catturato l’attenzione del suo pubblico social per un ‘particolare’ dettaglio.

A notare questo ‘dettaglio’, vi assicuriamo, non siamo stati soltanto noi, ma anche diversi suoi followers. A corredo dello scatto tra mamma e figlia, infatti, sono davvero tantissimi i commenti che mirano a sottolineare questo incredibile ‘particolare’. Eccolo:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103)

Notate nulla di ‘strano’? Beh, diciamoci la verità: non è affatto difficile!

Avete letto proprio bene, si! È proprio questo il dettaglio che è balzato subito agli occhi. E che tutti non hanno affatto potuto fare a meno di notare. Giulia e la sua mamma hanno un rapporto davvero speciale e complice. E questi sguardi e questi sorrisi ce ne danno ampia conferma. Sono davvero bellissime, vero?