Ricordate la bellissima e simpaticissima Luana Ravegnini: sono trascorsi ben 10 anni, ma sapete cosa è emerso in queste ultime ore? Notizia incredibile.

Senza alcun dubbio, vi ricorderete di lei: Luana Ravegnini. Volto di punta di tantissimi programmi di successi, la bellissima conduttrice ha riscosso, sin dal suo primo debutto, un successo davvero impressionante. Impossibile, infatti, dimenticare il suo esordio, esattamente nel 1987, nel famosissimo programma di Renzo Arbore. Oppure, come valletta di Claudio Lippi, col quale ha avuto una lunghissima relazione, nella trasmissione ‘Il pranzo è servito’. Ma non solo. Intorno agli anni 2000, infatti, ha condotto anche diversi programmi. A partire, quindi, da ‘L’italia sul 2’, nel 2006. Fino a ‘Storie di Salute’, nel 2010 e ‘Due passi in Italia’ nel 2011. Insomma, una carriera davvero impressionante. È, però, da circa 10 anni che Luana Ravagnini non figura più tra i volti fissi del piccolo schermo.

Ricordate la bellissima Luana Ravegnini?Ebbene: reggetevi forte. È in arrivo una straordinaria novità. Stando a quanto si apprende da TV Blog, sembrerebbe proprio che la bellissima conduttrice sarà il volto di punta di un nuovo programma. Di che cosa parliamo esattamente? Siamo qui apposta per rivelarvi ogni cosa.

Incredibile novità per Luana Ravegnini, è emerso in queste ore: notizia ‘choc’

Sono trascorsi ben 10 anni da quando Luana Ravegnini al timone di ‘Due passi in Italia’ salutava il suo amatissimo pubblico italiano. La ricordate? Ebbene: reggetevi forte. Perché, come dicevamo precedentemente, l’amatissima conduttrice è pronta a ritornare sul piccolo schermo. L’indiscrezione, stando a quanto si apprende, era stata data qualche settimana fa Tv Blog. Adesso, a quanto pare, è arrivata proprio la conferma.

Stando a quanto si apprende da una sua recentissima intervista al settimanale ‘Oggi’, infatti, sembrerebbe che Luana Ravegnini sia stata scelta per la conduzione di ‘Check Up’, trasmissione che andrà in onda il Sabato mattina su Rai Due a partire da Settembre prossima. Una notizia davvero straordinaria, da come si può chiaramente comprendere. E che, senza alcun dubbio, ha riempito di gioia tutti i suoi ammiratori.

Dopo ben 10 anni dalla sua ultima conduzione televisiva, Luana Ravegnini è pronta a ritornare sul piccolo schermo con un programma tutto suo. Noi non vediamo l’ora di rivederla, voi?