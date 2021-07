Orietta Berti, clamoroso: indiscrezione bomba, stenterete a crederci

Orietta Berti, clamoroso: indiscrezione bomba sull’amatissima cantante, stenterete a crederci.

Non c’è alcun dubbio: è lei la regina dell’estate 2021! Con la sua voce inconfondibile Orietta Berti ha reso unico il brano Mille, una delle hit più ascoltate del momento. Realizzato in collaborazione con Fedez e Achille Lauro, il brano è un vero e proprio tormentone. Un successo incredibile per l’amatissima cantante, reduce della bella esperienza di Sanremo 2021, dove ha incantato tutti con la sua Quando ti sei innamorato. E, a quanto pare, Orietta non ha alcuna intenzione di fermarsi!

Secondo una indiscrezione trapelata negli ultimi giorni, la cantante potrebbe far parte del cast della nuova edizione di uno dei programmi più amati della nostra tv! Di cosa si tratta? Vi raccontiamo tutto nei dettagli.

Orietta Berti, clamoroso: indiscrezione bomba, ecco dove potremmo vederla molto presto in tv

Una Orietta Berti inarrestabile! Un successo dopo l’altro per l’amatissima cantante, che presto potrebbe tornare in tv in un ruolo davvero speciale. Nulla di ufficiale, ma secondo quanto riporta Tv Blog, la cantante potrebbe essere una dei coach della seconda edizione di The Voice Senior! Si tratta della versione del talent show dedicata agli over 60: proprio in queste settimane, di sabato sera, stanno andando in onda le repliche della prima edizione, condotta da Antonella Clerici.

La seconda edizione del programma musicale dovrebbe partire su Rai Uno venerdì 19 novembre e a condurla ci sarà ancora una volta Antonella Clerici. Della giuria, invece, sarebbero confermati tuttii coach dello scorso anno, fatta eccezione per Al Bano e la figlia Jasmine Carrisi. Al loro posto, subentrerebbe proprio Orietta Berti, che si unirà a Clementino, Loredana Bertè e Gigi D’Alessio. Una giuria davvero eccezionale, non trovate?

In attesa di scoprire se l’indiscrezione sarà confermata, vi piacerebbe vedere Orietta come coach a The Voice Senior? Noi siamo certi che sarà perfetta in questo ruolo!