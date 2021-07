Elisa Isoardi, “programma in prima serata”: cosa emerge nelle ultime ore

Elisa Isoardi, è emerso proprio in queste ultime ore: ‘programma in prima serata’, di che cosa parliamo? È successo per davvero.

Diciamoci la verità: Elisa Isoardi non ha assolutamente bisogno di troppe presentazioni. Conduttrice televisiva di tantissimi programmi di successo, la bellissima piemontese ha dimostrato di essere un’artista con la ‘a’ maiuscola. Cosa ce lo fa dire? Beh, la risposta è piuttosto semplice. Dopo l’addio a La Prova del Cuoco, Elisa si è imbattuta non soltanto sulle piste di ‘Ballando con le Stelle’, e ne è stata la protagonista indiscussa, ma anche tra le spiagge dell’Honduras. Perché sì, diciamoci la verità, nonostante la Isoardi si è dovuta ritirare da L’Isola dei Famosi per un problema di salute, si è dimostrata una vera e propria naufraga. Cosa ne sarà, però, di lei? Dopo l’addio definitivo alla Rai, Elisa avrà un altro programma?

Dopo l’incredibile successo riscontrato a L’isola dei Famosi, tutti credevano che Elisa Isoardi sarebbe stata un volto fisso del piccolo schermo a partire dalla prossima stagione televisiva. A quanto pare, al momento, sembrerebbe proprio di no. In queste ultime ore, però, è emerso qualcosa davvero di straordinario. “Programma in prima sera”: di che cosa parliamo esattamente? Scopriamolo!

È, senza alcun dubbio, uno dei volti più amati della televisione italiana, Elisa Isoardi. Colonna portante di tantissimi programmi di successo, la conduttrice è tra i personaggi più voluti ed apprezzati dal pubblico italiano. È proprio per questo motivo che, come riportato da diversi commenti a corredo di uno delle sue ultime foto, sembrerebbe che tutti i suoi sostenitori siano desiderosi di vederla in un programma in prima serata. Sia chiaro: fino a questo momento, non si hanno notizie sul futuro lavorativo della Isoardi. Una cosa, però, è certa: i suoi sostenitori vorrebbero rivederla sul piccolo schermo.

Tra i tanti commenti di apprezzamento per la sua bellezza, abbiamo rintracciato anche questi. Insomma, si vede chiaramente: il pubblico italiano si è particolarmente affezionato ad Elisa Isoardi. E vorrebbe rivederla in un programma. Che sia in prima serata, come chiesto da un utente, oppure no, l’importante è che la conduttrice ritorni sul piccolo schermo. Da che parte state voi?