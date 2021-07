Sarà papà per la prima volta, gioia immensa per il famoso attore: straordinaria notizia, tutti i dettagli.

È uno degli attori più amati del nostro Paese…e sta per diventare papà per la prima volta! La coppia è stata beccata in giro per Roma a fare shopping per il bebè che sta per nascere: a riportare gli scatti è il settimanale Nuovo. Impossibile non notare il pancione della futura mamma!

Un pancione che mostra anche sul suo canale Instagram, in una foto che ha ottenuto il pieno di likes. Curiosi di scoprire i dettagli di questa meravigliosa notizia? Vi raccontiamo tutto!

Il famoso attore diventerà papà per la prima volta: la sua compagna Federica è in dolce attesa!

Primo Reggiani diventerà papà per la prima volta! La compagna dell’attore romano, Federica Pacchiarotti, è in dolce attesa! Il settimanale Nuovo ha pubblicato alcuni scatti dei due innamorati, intenti a fare acquisti per il piccolo o la piccola in arrivo. Il sesso non è stato svelato, anche se in un post pubblicato dalla futura mamma circa un mese fa, è apparso un cuoricino azzurro che fa pensare all’arrivo di un maschietto:

Al momento, Primo Reggiani non ha pubblicato alcun annuncio sul suo canale social, a differenza della sua Federica. Che ha conosciuto nel 2019 e con cui, dopo pochi mesi, ha iniziato una convivenza. Un amore scoppiato all’improvviso, e diventato in poco tempo importante e solido: una storia che i due hanno scelto di vivere lontani dalla luce dei riflettori.

Il primogenito dell’attore, che di recente abbiamo visto nella fiction Mina Settembre e nel film Speravo de morì prima, dovrebbe nascere verso la fine di settembre. Ai futuri genitori vanno tutti i nostri migliori auguri di cuore per questa meravigliosa notizia!