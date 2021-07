È stata la protagonista di “Ugly Betty” e l’abbiamo conosciuta così, ma sapete com’è nella realtà? Le sue foto vi lasceranno di stucco.

Impossibile dimenticarci di questa famosissima serie televisiva: “Ugly Betty”. Andata in onda per la prima volta in assoluto nel 2006, la serie concentrata sulle vicende della giovane Betty ha riscosso un successo davvero impressionante. Tanto è che ancora adesso, nonostante siano passati ben 11 anni dalla messa in onda dell’ultima puntata, i suoi personaggi e protagonisti continuano ad essere ricordati con un calore davvero impressionanti. Tra i tanti, é davvero impossibile non fare riferimento a lei: la sua protagonista indiscussa. Quanti di voi si sono appassionato alla serie televisiva proprio per lei? Decisamente in tantissimi, ne siamo certi. Ebbene: cosa sappiamo su di lei, però? Nella serie, ad esempio, abbiamo conosciuto ed amato Betty in questo modo, sapete però come si mostra bella ‘realtà’?

Il personaggio di Betty nella famosissima serie televisiva era proprio così: lunghi capelli neri, apparecchio ai denti ed occhiali decisamente più grandi rispetto alla proporzione del suo viso. Ecco, ma come si mostra bella realtà l’attrice? Ebbene: l’abbiamo rintracciata su Instagram. E, vi assicuriamo, resterete davvero impressionati. Perché? Guardate un po’ qui.

La ricordate in “Ugly Betty”? Le sue foto Instagram vi lasceranno senza fiato

Sin dalla sua prima puntata, “Ugly Betty” ha riscosso un successo davvero impressionante. E, diciamoci la verità, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Completamente concentrata sulle vicende di Betty, la serie televisiva ha tenuto compagnia i suoi carissimi telespettatori per circa 4 anni. Siete curiosi di sapere qualche cosa in più sui suoi protagonisti? Ad esempio, per tutte le stagioni della serie, abbiamo conosciuto Betty in questo modo, ma siete curiosi di sapere com’è nella realtà?

Siamo riusciti a rintracciare America Ferrera sul suo canale social ufficiale. E, vi assicuriamo, resterete davvero sbalorditi quando vedrete le sue foto. Sulla sua bacheca, infatti, sono presenti davvero tantissimi scatti fotografici. E siamo riusciti a rintracciarne alcuni davvero magnifici. Siete curiosi di saperne di più? Eccone uno:

Ovviamente, questo ne è solo uno. Volete vederne di più? Seguitela sul suo canale Instagram, non ve ne pentirete affatto. Nel frattempo, diteci la verità: non è bellissima?