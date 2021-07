Era la bellissima Denise ne I Robinson, l’attrice oggi è sposata con un uomo molto famoso: la loro storia è incredibile, vi sveliamo tutto!

I Robinson è una serie televisiva statunitense andata in onda dall’84 al ’92, ha avuto un successo enorme! E’ stata la seconda sit com trasmessa a raccontare la vita di una famiglia afro americana, benestante ed orgogliosa della propria identità ma perfettamente integrata. Tra i protagonisti della serie anche Lisa Bonet: l’attrice interpreta il ruolo di Denise Robinson Kendall, secondogenita di Cliff e Clair. Era una ragazzina quando recitava il suo ruolo ne I Robinson: c’è un particolare che non tutti conoscono! Un famoso attore era innamorato di lei ai tempi della sit com: aveva solo 8 anni quando la guardava in tv, da grandi è riuscita a conquistarla! Una storia incredibile, vi raccontiamo i dettagli!

Era la dolcissima Denise ne ‘I Robinson’, non immaginerete mai chi è suo marito: resterete a bocca aperta

La storia dell’attrice Lisa Bonet e suo marito è davvero straordinaria. Lei era Denise ne I Robinson quando suo marito, Jason Momoa, aveva solo 8 anni e si innamorò follemente di lei, attraverso la tv!

Il divo de Il Trono Di Spade, più piccolo di lei di 11 anni, una volta diventato adulto è riuscito a conquistare la donna della quale aveva letteralmente perso la testa quando era un bambino. “Mi piace da quando ho otto anni e la guardavo in tv, all’epoca dicevo: “Mamma, mi piacerebbe stare con lei tutta la vita. Vorrei prendermene cura”. Le ho rivelato di essere stato un suo stalker solo dopo aver avuto il secondo figlio. Non volevo spaventarla. Ma sì, avrei voluto conoscerla da sempre. Per me è una regina” confidò nel 2017 l’attore in tv.

Ma come si sono conosciuti? Leggiamo su Fanpage che i due si incontrarono nel 2005 in uno jazz club di New York grazie ad amici in comune. Dal loro magnifico legame sono nati i figli Lola e Nakoa; l’attrice, prima di conoscere Jason, ha avuto un’altra figlia, Zoe, nata dall’unione con Lenny Kravitz.