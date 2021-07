Dopo anni dice addio alla serie tv: “Sarete sempre nel mio cuore”, fan distrutti dopo l’annuncio; il video è apparso sui social.

È una delle serie tv più seguite degli ultimi anni. E sta per salutare per sempre uno dei protagonisti assoluti. Con un video apparso qualche ora fa sui social, l’attore conferma quella che in tanti già immaginavano: la sua avventura sul set del famoso telefilm è terminata.

Una notizia che ha spezzato il cuore dei tantissimi appassionati della serie, affezionati al personaggio che, sin dalla prima stagione, è un grande protagonista. Scopriamo i dettagli di questo doloroso addio!

Dopo anni dice addio alla serie tv: “Sarete sempre nel mio cuore”, l’attore lascia Elite

Era nell’aria ma adesso c’è la conferma: Guzman dice addio ad Elite! Con un video pubblicato sulla pagina social ufficiale della serie spagnola, l’attore Miguel Bernardeu saluta tutti, annunciando che la sua avventura ad Elite è finita. La notizia era nell’aria già da diverse settimane, soprattutto dopo il finale della quarta stagione, che vede Guzman e Ander lasciare la città.

“Grazie a Netflix per questa opportunità e a tutti i creatori. Ma soprattutto, grazie Guzman per avermi insegnato che, non importa chi e quando, non è mai troppo tardi per cambiare. Addio”. Parole che i fan della serie tv non avrebbero mai voluto sentire, nonostante fosse ormai quasi certa l’uscita di scena di Bernardeu. La storyline del suo personaggio, in effetti, si è conclusa, ma ii fan non riescono a dire addio ad uno dei protagonisti assoluti di questa serie: come sarà Elite senza Guzman?

Il post è stato letteralmente invaso dai commenti dei fan, delusi dalla notizia. Ma se qualcuno va via, come sempre ci saranno new entry. Dopo i nuovi personaggi introdotti nella stagione 4, anche nella quinta conosceremo nuovi studenti.

In attesa di scoprire tutte le novità di Elite 5, non possiamo che dirlo a gran voce: Guzman, ci mancherai!