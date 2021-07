Sul suo canale social ufficiale, è spuntata una foto di Filippo Bisciglia a 17 anni: l’avete vista? Sono trascorsi anni, resterete davvero sbalorditi.

Siete pronti per una nuova puntata di Temptation Island? Tra pochissime ore, andrà in onda il quarto appuntamento. E, stando a quanto si apprende da alcune anticipazioni, sembrerebbe che anche questo, così come tutti gli altri, sia davvero imperdibile. Perché? La risposta è davvero semplicissima: sembrerebbe che, dopo Claudia e Ste e Valentina e Tommaso, anche per un’altra coppia sia arrivato il momento di confrontarsi e rivedersi. Chi saranno? E, soprattutto, cosa succederà? Chi lo sa! In attesa di scoprirlo, abbiamo ‘ammazzato ‘ il tempo andando a spulciare il profilo Instagram del conduttore ed abbiamo rintracciato un suo scatto quando aveva soltanto 17 anni. Il debutto di Filippo Bisciglia nel mondo dello spettacolo è avvenuto quando era davvero giovanissimo. Voi, però, l’avete visto quando era poco meno che minorenne?

Spulciando con attenzione il profilo Instagram di Filippo Bisciglia, quindi, siamo riusciti a rintracciare un suo scatto quando aveva soltanto 17 anni. Voi l’avete mai visto? State tranquilli, ci pensiamo noi a dirvi tutto. Una cosa,però, vogliamo anticiparvela: resterete davvero di stucco.

Filippo Bisciglia a 17 anni, l’avete mai visto? Spunta uno scatto: da non credere

È il protagonista indiscusso di questa ottava edizione di Temptation Island, Filippo Bisciglia. Sempre preciso, sincero e puntuale in tutti gli interventi che fa, ancora una volta, il conduttore romano si è dimostrato la carta vincente del programma di Canale 5. In attesa, però, di poterlo vedere nuovamente in azione tra qualche ora, siete curiosi di vedere un suo scatto del passato?

A poche ore di distanza dalla quarta e terzultima puntata di Temptation Island, abbiamo spulciato con attenzione il profilo Instagram ufficiale di Filippo Bisciglia e siamo riusciti a rintracciare un suo scatto di quando aveva soltanto 17 anni. Voi l’avete mai visto? Ci pensiamo noi: eccolo qui.

Sono passati esattamente 27 anni da questo scatto, dal momento che adesso Filippo ne ha ben 44 di anni, eppure si vece chiaramente: non è affatto cambiato! Certo, qui è decisamente più giovane. Per il resto,però, è rimasto completamente identico. Siete d’accordo?