Sapete chi è Paola Egonu? In questo articolo vi diciamo veramente tutto sulla portabandiera dell’Italia alle Olimpiadi

Paola Ogechi Egonu è una nota pallavolista di ruolo schiacciatrice e opposto. È nata a Cittadella, in provincia di Padova, da genitori di nazionalità nigeriana. Il padre Ambrose, prima di emigrare in Italia, faceva il camionista a Lagos, mentre la madre Eunice era infermiera a Benin City. Paola ha due fratelli, Angela ed Andrea. Nel novembre 2018 ha fatto coming out: in un’intervista al Corriere della Sera ha infatti rivelato di essere fidanzata con una ragazza, la pallavolista Katarzyna Skorupa.

Chi è Paola Egonu

La Egonu ha incominciato a muovere i primi passi nella realtà pallavolistica locale di Cittadella. Nella stagione 2013-14 entra a far parte della squadra del Club Italia, in Serie B1, con il quale resterà legata per quattro anni. Nella stagione 2017-18 viene invece ingaggiata dall’AGIL di Novara, in Serie A1, aggiudicandosi la Supercoppa italiana, due Coppe Italia e la Champions League 2018-19. Dallo scorso anno gioca invece all’Imoco di Conegliano, sempre in Serie A1, con il quale ha conquistato due Supercoppe italiane, il campionato mondiale per club 2019, due Coppe Italia, uno scudetto e la Champions League 2020-21.

Nel 2015 è stata convocata per la prima volta con la nazionale maggiore italiana, con cui, nel 2017, ha vinto la medaglia d’argento al World Grand Prix, mentre, nel 2018, ha conquistato la medaglia d’argento al campionato mondiale. Nel 2019, invece, ha vinto la medaglia di bronto al campionato europeo. È scelta inoltre come portabandiera per la nazionale italiana per la cerimonia di apertura dei Giochi olimpici di Tokyo.

Paola è alta un metro e novantatré centimetri e pesa settantanove chilogrammi. La pallavolista riesce a saltare fino a tre metri e quarantaquattro centimetri, ma soprattutto ad imprimere una potenza fuori dal normale. Le Egonu inoltre pare guadagni attorno ai 400 mila euro a stagione. Nel 2020 ha doppiato anche la voce del personaggio Sognaluna, nel film d’animazione Soul, prodotto da Disney e Pixar.