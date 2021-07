Sono diventati genitori bis: è nato il loro secondo genito, Niccolò! L’annuncio è stato commovente: guardate il post!

Questo martedì 20 luglio sarà per sempre impresso nella memoria di papà Enrico e mamma Flora. La celebre coppia di attori e noti personaggi televisivi sono diventati in queste ore genitori bis: è nato il piccolo di casa, Niccolò! Una gioia troppo grande per la coppia che nel 2017 ha dato alla luca Martina. Oggi è nato il fratellino della bellissima bimba, che qualche giorno fa baciava la pancia della sua mamma. L’annuncio della nascita di Niccolò è stato commovente. Ecco cosa ha pubblicato Flora Canto sul suo profilo Instagram: la gioia è immensa!

Genitori bis, è nato Niccolò: l’annuncio della coppia è commovente

Flora Canto ha partorito nelle ultime ore il piccolo Niccolò. L’annuncio ha riempito di gioia i milioni di fan che seguono con affetto la coppia. “E proprio mentre andava in onda Fatto da mamma…Mamma L’Ha fatto! Benvenuto dolcissimo amore nostro” ha scritto l’attrice e noto personaggio televisivo su Instagram. Ha mostrato una tenerissima fotografia di lei, la sua dolce metà Enrico Brignano ed il neonato.

Il post su Instagram è stato ovviamente invaso da like e messaggi d’amore e di congratulazioni: Sonia Bruganelli, Andrea Delogu, Elena Santarelli, Valeria Graci, Max Biaggi, Guendalina Tavassi e tanti altri VIP hanno fatto gli auguri alla coppia.

Flora canto in questi mesi è la protagonista di ‘Fatto da mamma’, il nuovo programma partito lo scorso 5 giugno in onda su Rai Due. L’attrice accoglie ospiti durante le sette puntate previste per lo show, sette mamme protagoniste, volti noti della televisione e del cinema. E così, come rivelato da Flora, mentre era in onda il suo show questa mattina, ha dato alla luce il suo nuovo arrivato in famiglia.