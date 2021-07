Flora Canto, la compagna di Enrico Brignano e l’intervento chirurgico: tutta la verità raccontata sulla malattia

In un’intervista a Diva e Donna, il racconto di Flora Canto sull’intervento chirurgico subito due anni fa: la verità sulla sua malattia.

Bella e solare, Flora Canto è uno dei volti più amati dello spettacolo proprio per il suo sorriso contagioso. D’altronde, non poteva essere diversamente essendo la compagna del simpaticissimo Enrico Brignano.

Con l’attore romano la Canto è in coppia dal 2013, dopo il colpo di fulmine scattato già nel loro primo incontro a Sabaudia. Prima di allora, l’attrice e conduttrice 38enne era stata fidanzata con Filippo Bisciglia che la lasciò per Simona Salvemini nel corso della sua partecipazione al GF 6. Nel 2009 Flora sedette sul trono di Uomini e Donne e scelse il corteggiatore Francesco Pozzessere. I due però si lasciarono ad un passo dal matrimonio. Oggi Flora Canto è felice accanto a Brignano col quale ha avuto una figlia nel 2017 e dal quale aspetta il secondo figlio che dovrebbe nascere a breve.

Tra le esperienze televisive della bella 38enne c’è stata anche la partecipazione a “Tale e Quale Show” su Rai 1 nel 2019, ma proprio poco prima di iniziare quella avventura la Canto dovette sottoporsi ad un intervento chirurgico. In un’intervista a Diva e Donna, raccontò la malattia che l’aveva portata in sala operatoria.

Flora Canto parla della malattia: “Il peggio è passato”

Alla celebre rivista, la compagna di Brignano raccontò i dettagli dell’intervento subito poco tempo prima: “Ho tolto la colecisti, l’appendice e un’ernia. Il fegato me l’hanno lasciato… ho pensato che lo devo ‘dare’ a Tale e Quale Show! Ora sono qui, sto bene, il peggio è passato, sono in fase di guarigione in maniera rapida anche perché devo essere pronta per le dirette tv. Di carattere sono una persona che cerca di sdrammatizzare i problemi il più possibile, quindi ‘The show must go on'”.

Un’esperienza quella dello show condotto da Carlo Conti che si è aggiunta alle fiction, ai film, ai programmi tv e agli spettacoli teatrali a cui Flora ha lavorato.

Proprio in questo periodo dovrebbe nascere il secondo bebè della coppia, noi non vediamo l’ora di conoscerlo e voi?