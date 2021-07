Meghan Markle, indiscrezione bomba: ospite in un amatissimo programma di Canale 5? Ecco dove potremmo vedere la duchessa di Sussex.

Un’indiscrezione bomba, che vi lascerà a bocca aperta. A lanciarla è stato il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini. Protagonista di questo succulento rumors è Meghan Markle, duchessa di Sussex, moglie del principe Harry e mamma di Archie e Lilibet Diana, nata a inizio giugno 2021. Ebbene, l’attrice statunitense potrebbe prendere parte di uno dei programmi più amati della nostra tv!

La conduttrice, infatti, starebbe pensando proprio a lei come ospite speciale della nuova edizione del suo programma, in onda su Canale 5. Se siete curiosi di scoprire di più, siete nel posto giusto.

Meghan Markle, indiscrezione bomba: potremmo vederla in un amatissimo programma di Canale 5

Meghan Markle su Canale 5? Potrebbe essere Maria De Filippi a renderlo possibile! Come riporta l’ultimo numero di Chi, che ha dedicato uno spazio all’amatissima conduttrice Mediaset, Meghan sarebbe nei pensieri della De Filippi. Che la vorrebbe come ospite nella prossima edizione di C’è Posta per te!

“E intanto si vocifera che tra gli ospiti di C’è posta per te potrebbe esserci Meghan Markle”, è quanto si legge sul post condiviso sui social ufficiali di Chi. Insomma, nulla di ufficiale, ma se la notizia fosse confermata sarebbe un grande colpo per Queen Mary! Che si gode le meritate vacanze in attesa di una nuova stagione ricca di impegni.

A parte C’è posta per te, che tornerà in onda con la 25 esima edizione, Maria De Filippi tornerà con Uomini e Donne, tutti i giorni, Tu si que vales, le cui registrazioni sono già iniziate, ed Amici 21! Per quanto riguarda il talent, grandissime novità: partirà già a metà settembre e il day time durerà 30 minuti. Insomma, dopo lo stop estivo ci aspettano tantissime sorprese targate Maria De Filippi. E a voi piacerebbe vedere Meghan a C’è posta per te?