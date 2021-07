Da Temptation Island Vip al GF Vip, indiscrezione bomba: che colpo per Signorini, ecco chi potrebbe esserci nella prossima edizione.

Quanto vi manca il GF Vip? La quinta edizione del reality show di Canale 5 è stata una delle più lunghe di sempre: quasi sei mesi in compagnia dei ‘vipponi’. A vincere l’edizione è stato Tommaso Zorzi, seguito da Pierpaolo Pretelli e Stefania Orlando. Ancora oggi, a distanza di mesi, i fan seguono quotidianamente le avventure dei loro beniamini, ai quali si sono affezionati tantissimo durante il corso del programma. Che sta per tornare con un nuovo cast davvero stellare!

Al momento non sono ancora stati annunciati concorrenti ufficiali, ma le indiscrezioni che trapelano sul web sono davvero succulente. L’ultima riguarda un’amatissima protagonista della scorsa edizione di Temptation Island Vip. Curiosi di scoprire di chi si tratta? Ecco i dettagli!

Da Temptation Island Vip al GF Vip: nel cast della nuova edizione potrebbe esserci proprio lei!

Alfonso Signorini sta preparando un’edizione del GF Vip davvero scoppiettante. Come la precedente, anche per la sesta edizione ci saranno nomi super interessanti. Nulla di ufficiale, ma le voci che trapelano sono tantissime. L’ultima è stata lanciata da Gossip.it., che dà per certa la partecipazione al GF Vip di un amatissimo volto di Temptation Island Vip. Si tratta dell’ex Miss Italia Manila Nazzaro, che ha partecipato a Temptation lo scorso anno, col suo compagno Lorenzo Amoruso.

Secondo quanto una fonte accreditata avrebbe rivelato a Gossip.it, Miss Italia 1999 avrebbe superato i provini per il reality show di Canale 5 e sarà ufficialmente una dei vip rinchiusi nella casa.

Al momento, ripetiamo, non ci sono notizia ufficiali. Ma se l’indiscrezione fosse confermata, sareste felici di rivedere Manila in tv proprio nella casa più spiata di sempre? Non ci resta che attendere per scoprire tutti i dettagli: la nuova edizione del GF Vip dovrebbe partire a metà settembre, stay tuned!