Floriana si mostra senza trucco nel villaggio di Temptation Island: piovono complimenti per la donna sul web

Floriana è una delle concorrenti della nuova edizione di Temptation Island. La ragazza ha deciso di partecipare al reality show di Canale 5 insieme al fidanzato Federico. Dopo due anni di relazione, la palermitana non si sente più corteggiata dal suo fidanzato. È proprio lei che decide di partecipare al reality show per avere conferme sul suo amore.

Il percorso a Temptation Island non è stato di certo rose e fiori per lei. Il fidanzato, infatti, si è avvicinato molto alla single Vincenza. La fidanzata, invece, ha deciso di non rapportarsi con nessun single, scegliendo di trascorrere ‘da sola’ i ventuno giorni all’interno del villaggio. Peccato che, dopo alcune settimane, la ragazza ha deciso di chiedere il falò anticipato con il suo fidanzato.

Temptation Island, Floriana appare senza trucco: complimenti sul web

Federico e la sua fidanzata sono una delle coppie protagoniste di questa nuova edizione di Temptation Island. I due decidono di partecipare al reality show per capire se tra di loro c’è ancora un sentimento reale. La ragazza, infatti, dichiara di sentirsi poco corteggiata dal suo fidanzato, che non smentisce le dichiarazioni.

Nel corso della sua esperienza, Floriana si è distinta per un trucco a volte abbastanza ‘eccessivo’. Il rossetto usato dalla ragazza evidenzia le sue labbra grandi. Spesso però il web, che è sempre molto attento, ha sottolineato come il rossetto sia messo male.

Nella puntata odierna di Temptation Island, la fidanzata di Federico si è mostrata senza trucco. Per la prima volta, dunque, il pubblico ha potuto ammirarla ‘acqua e sapone’ e le reazioni sono state quasi tutte positive. Sul web, infatti, sono stati pubblicati tantissimi messaggi di apprezzamento e complimenti per la palermitana.