Bridgerton, bruttissima notizia: riprese sospese, cos’è successo sul set della seconda stagione della serie tv.

Un improvviso stop durante le riprese della seconda stagione della fortunata serie Bridgerton. A riportare la notizia è Deadline, che ha affermato che Netflix avrebbe interrotto il lavoro sul set lo scorso sabato 17 luglio.

Scopriamo quale è il motivo di questa decisione e quando gli attori potranno tornare sul set per le riprese del secondo attesissimo capitolo della serie.

Bridgerton, le riprese della seconda stagione sono state sospese: cosa è successo

Le riprese della seconda stagione di Bridgerton sono state sospese a causa del Covid. Nello specifico due persone sono risultate positive al Coronavirus in tre giorni. Il lavoro sul set di Bridgerton 2 era stato, infatti, inizialmente interrotto lo scorso giovedì, per poi tornare sul set sabato. Ma un nuovo contagio ha reso impossibile continuare con le riprese, che sono state nuovamente stoppate sabato 17 luglio.

Non sono stati resi noti i nomi dei positivi: Deadline parla di positivi tra gli attori o tra i membri della troupe, senza scendere nei dettagli, per ragioni di privacy. La scelta di interrompere le riprese si è rivelata la soluzione migliore per garantire la sicurezza di tutti.

Ma quando gli attori potranno tornare sul set? Al momento non è stato ancora annunciato, Deadline parla di stop a tempo indeterminato, ma gli addetti ai lavori stanno facendo il possibile per tornare attivi quando prima. Niente paura, quindi, per i fan dell’appassionante serie tv: come annunciato lo scorso gennaio con una lettera di Lady Whistledown, Bridgerton 2 si farà.

C’è grande attesa tra i fan, che hanno accolto la prima stagione con un entusiasmo incredibili: visualizzazioni da capogiro per la serie Netflix, uscita lo scorso Natale. La notizia che il bel Simon Basset, duca di Hastings, non sarà nella seconda stagione ha spezzato il cuore del pubblico, ma la produzione assicura che ci saranno storie ed intrighi davvero incredibili. Noi non vediamo l’ora e voi?