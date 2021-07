È stato un ex concorrente del GF, ma qualche giorno fa ha annunciato di essere su un set: la notizia spiazza tutti, cos’è successo.

A quanti concorrenti ci siamo affezionati in queste lunghissime ed imperdibili edizioni del Grande Fratello? Beh, decisamente a tantissimi. Eppure, il concorrente a cui facciamo riferimento ha catturato l’attenzione e l’affetto dei telespettatori italiani in un vero e proprio batter baleno. Entrato a far parte della casa di Cinecittà nel corso della sua sedicesima edizione, l’ultima andata in onda su Canale 5 e condotta da Barbara D’Urso, il modello napoletano è stato uno dei protagonisti indiscussi del reality. Come dimenticare la sua storia d’amore all’interno della casa? Beh, diciamoci la verità: è davvero impossibile. Ma non è affatto finita qui. Il giovanissimo concorrente si è lasciato conoscere anche per il suo forte carattere ed incredibile carisma. Tanto è vero che, una volta uscito dalla casa, ha cavalcato la cresta dell’onda.

Recentemente l’abbiamo visto in un altro reality televisivo, dove tra l’altro ha trovato pure l’amore. Le ‘sorprese’, però, sembrerebbero non terminare qui. Qualche giorno fa, sul suo canale social ufficiale, l’ex concorrente del GF ha svelato di essere su un set. Di chi parliamo? Scopriamolo!

L’ex concorrente del GF svela una clamorosa novità: “On set”

Sono trascorsi due anni da quando ha preso parte al GF, eppure l’ex concorrente continua a cavalcare la cresta dell’onda. E ce lo dimostra ampiamente questo ultimo scatto condiviso sulla sua pagina Instagram ufficiale. Stiamo parlando proprio di lui: Gennaro Lillio. Proprio alcuni giorni fa, attraverso un post condiviso sul suo canale social, il modello napoletano ha svelato una clamorosa novità in arrivo. Sia chiaro: fino a questo momento non abbiamo moltissime informazioni al riguardo. Da quanto, però, si può chiaramente comprendere, l’ex concorrente del GF è proprio su un set.

“On set. Tutto merito della divisa”, scrive Gennaro Lillio a corredo di questo scatto che lo ritrae a lavoro con la divisa. Cosa ne sarà? Si tratta di una serie televisiva? Chi lo sa! Una cosa, però, è certa: sarà una novità davvero straordinaria!

Vi è piaciuto il percorso di Gennaro Lillio all’interno della casa del GF?