A pochi giorni dalla sua partenza per le Olimpiadi di Tokyo, lo sportivo ha chiesto la mano alla sua compagna: proposta di matrimonio incredibile.

Dopo questi incredibili Europei, siamo in attesa di rivivere nuove ed incredibili emozioni. A partire dal 23 Luglio, a Tokyo, si terranno le famosissime ed amatissime Olimpiadi. Così come la competizione europea di calcio, anche i giochi sportivi si sarebbero dovuti svolgere nel 2020. Ma, a causa dell’emergenza Coronavirus, anche questi sono stati rimandati esattamente ad un anno dopo. E così, proprio tra qualche giorno, vedremo i diversi atleti gareggiare ciascuno nella propria disciplina. Non vedete l’ora, vero? Beh, come darvi torto: nemmeno noi.

C’è da dire, però, che la partenza per gli Olimpiadi di un atleta italiano sarà davvero indimenticabile. Perché? La risposta è davvero semplice: a distanza di pochissimi giorni dalla sua partenza per Tokyo, lo sportivo ha chiesto la mano alla sua compagna. Una notizia davvero fantastica, da come si può chiaramente comprendere. E che, ovviamente, in un vero e proprio batter baleno, ha fatto il giro del web. A questo punto, però, ci chiediamo: di chi parliamo? Siete proprio curiosi di saperlo? Ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa.

Chiede la mano alla sua compagna prima della sua partenza per le Olimpiadi: colpo di scena

Quello condiviso sul suo canale social ufficiale è, senza alcun dubbio, un inizio di queste Olimpiadi di Tokyo davvero scoppiettante. A distanza di qualche ora dalla sua partenza per il Giappone, l’atleta italiano ha deciso di compiere il grande passo. E di chiedere la mano alla sua bellissima compagna. Stiamo parlando proprio di lui: Gianmarco Tamberi. Entrato a far parte del gruppo sportivo di Padova, l’altista italiano ha voluto salutare la sua compagna in un modo piuttosto ‘particolare’. Come? Semplice: facendole la proposta di matrimonio.

Proprio alcuni giorni fa, sul suo canale social ufficiale, il buon Tamberi ha condiviso col suo pubblico la splendida sorpresa fatta alla sua Chiara. “C’è solo un ultima cosa che dovevo assolutamente fare prima di partire per queste mie olimpiadi”, ha scritto Gianmarco a corredo di questo video che lo ritrae mentre fa la proposta di matrimonio alla sua compagna. Un video davvero dolcissimo, ve lo assicuriamo. E che, soprattutto, sottolinea l’immenso amore che lega i due giovanissimi ragazzi.

Insomma, comunque vadano queste Olimpiadi, per Gianmarco sarà sempre una vittoria. Siete d’accordo?