Un vero e proprio drammatico lutto per il famoso attore: è morta sua mamma Pilar, dolorosissima perdita, la tragica notizia.

Un evento davvero drammatico, quello da cui, alcuni giorni fa, è stato colpito il famosissimo attore. Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che l’immenso interprete e i suoi fratelli siano stati colpiti da un tragico lutto: la loro dolcissima mamma Pilar è morta! A darne l’annuncio, da quanto si legge, sono stati proprio i diretti interessati. Che, resisi conto di quanto sia accaduto, hanno voluto prontamente avvertire i loro sostenitori. All’età di 82 anni ed una carriera da attrice davvero immensa, la simpaticissima e talentuosa Pilar è venuta a mancare in seguito ad un’infezione ai reni.

È proprio attraverso una nota scritta da tutti i figli che, stando a quanto si apprende, è stato annunciato la morte di Pilar. A questo punto, però, ci chiediamo: di chi stiamo parlando esattamente? Chi è l’attore che, purtroppo, è stato colpito da questo gravissimo lutto? Scopriamo insieme tutti i dettagli.

È morta Pilar, tragico lutto per il famosissimo attore: dolorosissima notizia

“Vogliamo condividere la notizia che nostra madre, il nostro esempio, è morta. Se n’è andata in pace, senza soffrire e circondata dall’amore dei suoi cari”, sono proprio queste le parole che, in una note, i figli di Pilar hanno annunciato la morte della loro carissima madre. Il decesso, stando a quanto si apprende dal web, sarebbe avvenuto il 17 Luglio scorso presso la clinica Ruber di Madrid, dove la donna era ricoverata a causa di un’infezione ai reni. Di chi parliamo? Semplice: della talentuosa Pilar Bardem. Impossibile dimenticare il suo nome, vero? Attivista politica e attrice con una carriera secolare alle spalle, la simpaticissima ottantaduenne è anche conosciuta per essere la madre del famosissimo attore Javier Bardem, marito di Penelope Cruz.

Un dolore davvero immenso, da come si può comprendere. E che sia Javier che i suoi fratelli hanno voluto condividere con i loro ammiratori. “Sappiamo dell’affetto e dell’ammirazione che molte persone provavano per lei, dentro e fuori la Spagna per l’attrice e la persona combattente e sempre solidale che era”, recita ancora la nota ufficiale.

Una perdita davvero dolorosa, quindi. Non soltanto per tutti i suoi familiari, ma anche per tutti gli appassionati di cinema.