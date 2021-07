E’ stata costretta a lasciare il programma Vite al limite: il tragico episodio non le ha permesso di prendersi più cura di sé stessa con il Dottor Now, ecco la storia di Jeanne.

Tra tutti i pazienti di Vite al limite, Jeanne Covey è la donna la cui storia ha colpito maggiormente il pubblico. Il famoso programma aiuta persone obese a cambiare vita ed a dimagrire grazie all’aiuto del dottor Nowzaradan. Molte persone a causa di traumi o forti depressioni si lasciano andare e rischiano di mettere a serio rischio la loro vita. Jeanne, in un periodo di forte stress che l’ha portata quasi alla disperazione, ha deciso di recarsi alla struttura diretta dal Dottor Now, determinata a perdere peso e cambiare vita. La paziente viveva ancora con i genitori: aiutava la mamma a prendersi cura del padre, da tempo malato. La 39enne riusciva a vedere una consolazione solo nel cibo, lo stesso che però è arrivato a farla pesare ben 318 kili. Dopo sei mesi in cura ha iniziato a vedere i primi risultati ma a causa di un tragico evento ha dovuto lasciare il programma.

Vite al limite, il tragico episodio: Jeanne costretta a lasciare il programma in lacrime

Jeanne Covey era la paziente di Vite al limite: la 39enne che vive nel Texas, all’inizio del suo percorso, pesava ben 318 kili. Durante i mesi della cura con il dottor Now ha cominciato a vedere i primi risultati: qualcosa però non è andato secondo i piani.

Purtroppo, suo padre è venuto a mancare mentre lei e la madre si trovavano a Houston: per questo motivo la protagonista di Vite al limite ha dovuto lasciare il programma.

Dopo la morte del padre, per Jeanne è stato difficile prendersi cura di se stessa: con un video, il profilo di Real Time ha spiegato che Jeanne a causa del lutto non si è sottoposta neanche all’intervento di chirurgia bariatrica.