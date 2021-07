Conoscete la vita privata di Alessandro Siani? L’amore con sua moglie è nato quando erano giovanissimi: ecco le curiosità!

Alessandro Siani è il celebre attore e comico napoletano, classe ’75. Il suo cognome è Esposito: ha scelto ‘Siani’ come nome d’arte in omaggio a Giancarlo Siani, il giornalista assassinato dalla camorra. Alessandro tra monologhi ed interpretazioni in diversi film divertenti, è uno dei più amati in Italia! La sua carriera è nota a tutti ma che sappiamo sulla sua vita privata? L’attore è sempre stato molto riservato sul suo privato, abbiamo però scoperto qualche info sulla sua vita sentimentale!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Alessandro Siani, un amore nato da giovanissimi: la verità sulla vita privata del celebre attore napoletano

Non tutti sono a conoscenza della vita privata di Alessandro Siani. L’attore è sempre stato estremamente riservato sulla sua vita privata. Tramite il portale Il Sussidiario, veniamo a sapere che è felicemente sposato!

L’attore è legato da tantissimi anni ad una donna misteriosa, divenuta poi madre dei suoi figli. Si sarebbero conosciuti da giovanissimi: le loro nozze, secondo quanto si legge, sono avvenute nel 2008.

Leggi anche Alessandro Siani non si chiama davvero così: sapete perché ha cambiato nome? Non indovinereste mai

Il settimanale Vero beccò la coppia insieme: Alessandro e la sua dolce metà erano insieme al parco. Questa l’unica fotografia dei due, scattata da alcuni paparazzi:

Non ci sono informazioni sulla ‘misteriosa’ donna che vive al fianco dell’attore da molti anni. Alessandro Siani è sempre stato frenato dal parlare della sua vita privata durante le interviste: ci tiene a mantenere la sua famiglia lontana dalle luci dei riflettori, dalla curiosità del mondo del gossip. Una scelta più che comprensibile quella del celebre comico ed attore napoletano.

Leggi anche Alessandro Siani, magnifica notizia: non aspettavamo altro, cosa accadrà prossimamente