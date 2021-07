Ricordate la piccola Livietta in ‘Provaci ancora Prof’? Sono trascorsi 4 anni dalla fine della serie televisiva, ma oggi la vita dell’attrice è cambiata drasticamente.

Chi di voi non ha mai seguito le appassionanti avventure della simpaticissima professoressa Camilla? Senza alcun dubbio, nessuno: ne siamo certi. In onda dal 2005 al 2017, la famosissima serie televisiva con protagonista indiscussa Veronica Pivetti ha riscosso un successo spropositato davvero impressionante. Per circa sette stagioni e ben quarantasei episodi, infatti, abbiamo assistito alle mirabolanti vicende dell’insegnante di italiano in compagnia dell’affascinante Gaetano, interpretato da Paolo Conticini, ed adesso che sono trascorsi 4 anni dalla messa in onda dell’ultima puntata si sente sempre di più la sua mancanza.

Avete sentito, però, cosa ha rivelato a tal proposito il buon Conticini? L’attore fiorentino, in una sua recentissima intervista, ha dichiarato di voler fortemente ritornare sul set de ‘Provaci ancora prof’. Verrà accontentato? Chi lo sa! Nel frattempo, siete curiosi di sapere come sono diventati i suoi protagonisti oggi? Senza alcun dubbio, vi ricorderete anche di lei: della piccola Livia. Figlia di Camilla e di suo marito Renzo, la bella Livietta è stata una protagonista indiscussa della serie televisiva. Com’è oggi? Scopriamolo!

Com’è diventata la piccola Livietta de ‘Provaci ancora prof’ oggi? La sua vita è cambiata

È davvero impossibile dimenticarci di lei. Stiamo parlando proprio della piccola e simpaticissima Livia de ‘Provaci ancora prof’. Entrata a far parte della serie televisiva sin dalla sua prima puntata, la giovanissima attrice ha conquistato l’attenzione di tutto il suo pubblico in un vero e proprio batter baleno. Ecco, ma siete curiosi di sapere com’è diventata oggi? E, soprattutto, cosa fa oggi a distanza di ben 4 anni dalla messa in onda dell’ultima puntata?

Era esattamente il 2017 quando, dopo ben 7 stagione, Camilla salutava i telespettatori di ‘Provaci ancora prof’, ma adesso come sono i suoi attori? E, soprattutto, com’è diventata Livia? Ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa nel minimo dettaglio. L’abbiamo rintracciata su Instagram e siamo rimasti completamente sbalorditi. Perché? Ludovica Gargari, è questo il suo vero nome, non è affatto cambiata in tutti questi anni. Certo, adesso è una splendida ragazza. Prima, invece, era soltanto una bambina. Tutto sommato, però, è rimasta completamente identica. A cambiare, invece, sembrerebbe essere la sua vita. Seppure sempre appassionata di recitazione, Ludovica ha sviluppato un’altra passione: la cucina. Il suo profilo Instagram, infatti, è ricco di piatti più che succulenti. E, da quanto si legge, sembrerebbe che si sia diplomata proprio presso una scuola di cucina. Ed abbia addirittura scritto un libro dove parla di cibo a 360 gradi.

