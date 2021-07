Laura Torrisi emozionata, per lei è arrivato il momento che aspettava da tempo: “Mi sono commossa”, cos’è successo.

È sin dalla sua prima apparizione televisiva che Laura Torrisi ha riscosso un successo davvero impressionante. La ricordate nella casa del Grande Fratello? Impossibile dimenticarla, è vero! Bellissima e giovanissima, la splendida Torrisi è stata una delle protagoniste indiscusse di quella edizione. Ed è riuscita ad entrare nel cuore degli italiani sin da subito. É proprio per questo motivo che, a distanza di anni dal suo esordio, la splendida fiorentina vanta ancora adesso di un successo davvero clamoroso. Soprattutto sul suo canale social ufficiale. Dove non soltanto é seguitissima, ma è anche attivissima.

Leggi anche –> Laura Torrisi in ospedale, “Battaglia che da anni combatto”: l’attrice è stata operata

È proprio su Instagram, infatti, che Laura Torrisi non perde mai occasione di poter condividere ogni cosa con il suo pubblico. Vogliamo parlare dei suoi incredibili scatti fotografici? Beh, tutti incantevoli, non c’è che dire. Ma non è affatto finita qui. Proprio qualche giorno fa, l’attrice fiorentina, visibilmente pazza di gioia, ha mostrato al suo pubblico cosa le è successo poco prima. Di che cosa parliamo? Vi sveliamo ogni cosa nel minimo dettaglio. Vi anticipiamo: finalmente, è arrivato per lei il momento tanto atteso!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Laura Torrisi emozionata, il momento tanto atteso è arrivato: cos’è successo

Come dicevamo quindi, Laura Torrisi è davvero attivissima sul suo canale social ufficiale. E, spesso e volentieri, si diletta a condividere ogni cosa che la riguarda. L’ha fatto anche qualche giorno fa. Quando, con un’emozionante scatto, l’attrice fiorentina non ha perso occasione di poter condividere con il suo amatissimo pubblico un momento che lei aspettava da tempo. E, sia chiaro, non l’abbiamo detto noi. Piuttosto, lo si capisce chiaramente dalle parole scritte utilizzate come didascalia della foto.

Leggi anche –> Leonardo Pieraccioni, come ha scelto Laura Torrisi per il suo film: l’incredibile retroscena!

“Mi sono commossa”, ha detto Laura Torrisi a corredo di questo scatto. Che la ritrae, tra l’altro, mentre è intenta a praticare una delle sue più grandi passioni. A questo punto, però, ci chiediamo: di che cosa parliamo esattamente? Ebbene: non tutti forse lo sanno, ma guardate un po’ qui:

Aspettava da tanto questo momento, c’è da ammetterlo. Anche perché, come sottolineato dalla diretta interessata, per vicissitudini personali e per l’emergenza Coronavirus, Laura Torrisi non era riuscita tanto a cavalcare un cavallo. Adesso, però, l’ha fatto. E lei, com’è giusto che sia, ne è stata davvero felicissima.