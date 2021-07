Quanto ha guadagnato Daniel Radcliffe con la saga di Harry Potter? La cifra vi lascerà a bocca aperta

Quanto ha guadagnato l’attore Daniel Radcliffe con la saga di Harry Potter? La cifra vi lascerà a bocca aperta.

È stato il protagonista assoluto di una delle saghe più amate e seguite di tutti i tempi. Parliamo di Daniel Radcliffe, che ha dato il volto al mago Harry Potter in tutti gli otto film della famosa saga. Aveva solo dieci anni quando è stato scritturato per il ruolo che lo ha reso popolare in tutto il mondo. Ma quanto ha guadagnato l’attore nel corso di tutte le otto pellicole?

LEGGI ANCHE —->Cristina Parodi quanto guadagnava a Domenica In? La cifra che lascia tutti di stucco

La cifra non ha fatto che crescere, film dopo film. Scopriamo quanto ha guadagnato l’attore, oggi trentunenne, nel corso della famosissima saga.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento —> CLICCA QUI

Quanto ha guadagnato l’attore Daniel Radcliffe con la saga di Harry Potter: numeri da capogiro

Grazie al ruolo di Harry Potter è entrato nel cuore di milioni di fan. Parliamo di Daniel Radcliffe, l’attore britannico diventato famoso proprio grazie al film tratto dai romanzi di J.K. Rowling. Oggi 31 enne, aveva 10 anni quando è stato scelto per il ruolo del maghetto, che avrebbe dovuto interpretare per almeno sette film ( divenuti otto per la divisione in due dell’ultimo capitolo).

Ma quanto ha guadagnato l’attore grazie alla famosa saga? Come riporta Cinematographe.it, il patrimonio dell’attore all’età di 22 anni, quando erano usciti tutti i libri e tutti i film, era di 90 milioni di sterline, pari a 100.498.023 euro! Cifre da capogiro, che lo fecero posizionare al quinto posto tra gli under 30 più ricchi al mondo.

Insomma, un successo stellare in tutti i sensi per l’attore britannico, che è legato all’attrice Erin Darke. I due si sono conosciuti nel 2013, sul set di Giovani ribelli – Kill Your Darlings, e da quel momento non si sono più separati. Un amore solido e c’è chi parla di fiori d’arancio in arrivo… E voi, avete mai visto la saga di Harry Potter? Se la risposta è no, non è mai troppo tardi per iniziare!