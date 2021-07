Tornano ufficialmente sul piccolo schermo, grandissimo colpo della Rai: tutti di stucco, la notizia fa impazzire il pubblico.

“Siamo felici di annunciarvi che un mitico duo entrerà a far parte della squadra di Che Tempo Che Fa“. Con queste parole, la pagina ufficiale dello show di Rai Tre con Fabio Fazio ha annunciato l’arrivo di due mitiche new entry. Due nuovi ospiti fissi, che saranno presenti in tutte le nuove puntate dell’amatissima trasmissione.

Si tratta di due amatissimi comici, tra i più apprezzati del nostro mondo dello spettacolo. Curiosi di scoprire di chi si tratta? Vi sveliamo tutto nei dettagli!

Tornano ufficialmente sul piccolo schermo, che colpo per la Rai: saranno nel cast di un amatissimo programma

Tullio Solenghi e Massimo Lopez entrano a far parte del cast della nuova edizione di Che tempo che fa. Ad annunciarlo è stata la pagina social ufficiale della trasmissione di Rai Tre. Per tantissimi anni hanno divertito il pubblico col mitico trio, di cui faceva parte anche l’indimenticata Anna Marchesini. Dopo un lungo stop, intervallato da alcune apparizioni in tv, i due tornano con un ruolo di rilievo, nella trasmissione della domenica sera di Rai Tre.

L’annuncio apparso sui social qualche giorno fa ha ottenuto il pieno di likes e commenti. Grande entusiasmo per il ritorno in tv di due tra i comici più amati della nostra tv:

I due saranno, quindi, ospiti fissi della nuova edizione dello show, che andrà in onda in autunno, come sempre su Rai Tre: con ogni probabilità, si partirà il 2 ottobre. Non è ancora noto se si uniranno all’altro duo comico che abbiamo visto in trasmissione, Ale e Franz. E voi, siete felici di questa incredibile novità di Che Tempo che fa?