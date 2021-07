Alessia Cammarota e Aldo Palmeri, “Siamo pronti”: arriva un annuncio inaspettato sui social della coppia nata a Uomini e Donne.

Tra le coppie nate nello studio di Uomini e Donne, quella formata da Aldo Palmeri e Alessia Cammarota è una delle più amate in assoluto. Una scelta super emozionante, quella del tronista: una delle scene più belle della trasmissione di Maria De Filippi. Un amore immenso quello che li lega e, dopo una breve separazione nel 2016, tra i due tutto procede a gonfissime vele. In compagnia della loro splendida famiglia, i figlio Niccolò, nato nel 2014, e Leonardo, nel 2017. La coppia è super seguita sui social e, proprio poche ore fa, è arrivato un annuncio a sorpresa attraverso Instagram.

“E così è iniziata la nostra avventura”, scrive l’ex corteggiatrice napoletana sui social . Di cosa si tratta? Vi sveliamo tutto!

Alessia Cammarota e Aldo Palmeri, splendido annuncio: “Siamo pronti”, cosa accadrà?

Una splendida notizia per i numerosi fan di Aldo Palmeri ed Alessia Cammarota, la coppia nata un bel po’ di anni fa a Uomini e Donne. Presto potrete ritrovarli nel loro locale! L’annuncio è arrivato attraverso Instagram, dove la Cammarota ha pubblicato uno scatto mostrando le chiavi. “Il Keep up sta tornando !Ci aspettano mesi di ristrutturazione, di urla e di pianti isterici …Ma siamo super pronti”, ecco l’annuncio:

Non è chiaro se si tratta dello stesso locale che i due gestivano diversi anni fa o se sarà situato in un altro luogo. Quel che è certo è che i fan hanno accolto la notizia con tanto entusiasmo, complimentandosi con la coppia per questa nuova avventura.

Non possiamo che unirci a loro e mandare ad Aldo e Alessia i nostri migliori auguri per questo nuovo traguardo insieme, in bocca al lupo!