È diventata mamma per la prima volta, annuncio straordinario: gioia incommensurabile per la famosissima cantante.

Una notizia meravigliosa, quella annunciata dalla popolarissima cantante. È diventata mamma del suo primo bebè, nato il 14 luglio scorso. Una gioia immensa per la star, seguita da più di 25 milioni di followers su Instagram. Followers che hanno accolto che entusiasmo il dolcissimo annuncio della cantante, che ha postato la prima foto in compagnia del suo primogenito.

Curiosi di scoprire come si chiama il piccolo? Ecco tutti i dettagli di questa meravigliosa notizia.

È diventata mamma per la prima volta, l’annuncio della cantante è dolcissimo: “Gratitudine”

Si chiama Ender Ridley ed è il primo figlio della famosa cantante Hasley e del suo compagno Alev Aydin. Il piccolo è nato lo scorso 14 luglio e l’annuncio è arrivato proprio sui canali Instagram della coppia. Che ha postato delle dolcissime foto in ospedale, col piccolo appena nato.

Una gioia immensa per la cantante di Badlands, il cui vero nome è Ashley Nicolette Frangipane. L’artista 24 enne ha espresso tutta la sua gratitudine per questo miracolo d’amore attraverso il post condiviso sui social. La cantante ha avuto diversi problemi nel diventare mamma, a causa dell’endometriosi, di cui ha scoperto di soffrire dopo il primo aborto. Dopo tanto dolore, finalmente la gioia:

“La nascita più “rara” e euforica”, scrive la cantante, facendo riferimento al nome scelto per il suo piccolo: Ender, di origine turca, significa ‘molto raro’. In pochissimo tempo, il post è stato invaso da una valanga di cuoricini e messaggi di auguri per la coppia di neo genitori. Messaggi di fan ma anche di tantissime star, come Cara Delavigne, Katy Perry, Camila Cabello, Hailey Bieber. L’annuncio della gravidanza era arrivato lo scorso gennaio e, nei mesi successivi, l’artista si è mostrata diverse volte col pancione, collezionando milioni di likes: