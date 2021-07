Enrica Bonaccorti, incidente in vacanza: operata nella notte, cosa è successo alla conduttrice tv.

Non è iniziata nel migliore dei modi la vacanza di Enrica Bonaccorti. Attraverso il suo canale di Instagram, la conduttrice racconta di essere rimasta vittima di un brutto incidente domestico. “Appena arrivo cado dalle scale, prima notte al pronto soccorso fino alle 4 e 30, stamani piccolo intervento per allineare le ossa, poi gesso”.

Come riportato dal suo racconto, la Bonaccorti ha subito un’operazione in ospedale ad Orbetello. In seguito, le sue parole nel dettaglio.

Enrica Bonaccorti, incidente in vacanza: “Il dramma è che è il polso destro”, la conduttrice è stata operata

Spiacevole disavventura per Enrica Bonaccorti. La conduttrice è caduta per le scale non appena è iniziata la sua vacanza in Toscana, trascorrendo la prima notte in pronto soccorso. All’ospedale di Orbetello, la Bonaccorti ha subito un piccolo intervento prima di essere dimessa. Come si vede dall’immagine e si legge nella didascalia, la conduttrice si è procurata una frattura al braccio destro, che ha ingessato:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Enrica Bonaccorti Official (@enricabonaccortiofficial)

“Tutti bravissimi e gentilissimi al pronto soccorso e in ospedale a Orbetello, mi chiamavano ‘Cara’! Anche se ho urlacchiato, uscita dall’ospedale subito in spiaggia almeno per vedere il mare… poi qui a casetta foto ricordo!”, scrive la conduttrice, ringraziando i medici dell’ospedale.

Nonostante la disavventura, la conduttrice non perde la sua positività e solarità. In pochissimo tempo, il post è stato invaso dai messaggi di affetto per la conduttrice: fan e amici hanno voluto farle sentire la propria vicinanza dopo l’infortunio. Tra questi, spiccano anche i commenti di alcuni volti noti come Pamela Petrarolo e Michele Cuccuzza. Non possiamo che unirci a loro e mandare ad Enrica Bonaccorti i nostri migliori auguri di una veloce guarigione.