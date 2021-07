In foto è la figlia di una famosissima conduttrice italiana, l’avete riconosciuta? Stiamo parlando proprio di lei: non l’avreste mai detto.

Sapete chi è questa giovanissima e bellissima ragazza in foto? Ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa nel minimo dettaglio, state tranquilli. Anche se, vi anticipiamo, si tratta della figlia di una grandissima, amatissima ed apprezzatissima conduttrice della televisione italiana. Siete curiosi di sapere ogni cosa, vero? D’altra parte, come darvi torto. Però, non vi preoccupate: vi diremo noi ogni cosa.

Se guardate con attenzione lo scatto in questo, vi assicuriamo, non vi risulterà affatto difficile indovinare di chi si tratta. Nonostante i colori di mamma e figlia siano completamente differenti, ci sono alcuni tratti somatici che sono letteralmente identici tra le due donne. Di cosa parliamo? Beh, la risposta è piuttosto semplice: facciamo riferimento, ad esempio, agli occhi. Avete letto proprio bene, si! Se vi soffermate attentamente sulla forma degli occhi, vi assicuriamo, non troverete assolutamente difficoltà ad indovinare di chi stiamo parlando. In ogni caso, però, proseguite con la lettura e ci penseremo noi a sciogliere ogni vostro dubbio.

Sapete che questa bellissima ragazza è la figlia di una famosa conduttrice? È proprio lei

Sapete chi è questa bellissima ragazza ritratta in foto? Ebbene: lei si chiama Angelica Donati. Ed è la figlia di una famosissima conduttrice televisiva. Il cognome della ragazza non vi risulta affatto ‘nuovo’? Avete pienamente ragione! La giovanissima Angelica, infatti, è la figlia di Angelo Donati, nonché marito di Milly Carlucci.

Avete letto proprio bene, si! Questa bellissima ragazza dai lunghi capelli scuri e dagli occhi dello stesso colore è proprio la figlia della splendida Milly Carlucci. L’avreste mai detto? Certo, i colori sono completamente differenti tra di loro, è vero. La conduttrice, infatti, ha capelli biondi. Sua figlia, invece, scuri. Eppure, se si guarda con attenzione la foto, si vede chiaramente che la loro somiglianza è davvero impressionante.

Nata nel 1986, Angelica Donati è una presenza fortissima e caparbia all’interno del mondo immobiliare. Ma non solo. Sul web, si legge, che la giovanissima ragazza si divide tra Chelsea, dove ha una casa, e l’Italia.