La conduttrice prenderà il posto di Nicola Porro in prima serata, il lunedì sera con ‘Stasera Italia’: è arrivata la conferma ufficiale!

La conduttrice sarà al posto di Nicola Porro in prima serata: parliamo di Veronica Gentili confermata in prima serata durante l’estate. La conduttrice e giornalista italiana nel periodo estivo andrà in onda con quattro puntate speciali di ‘Stasera Italia’, il programma di approfondimento politico. A dare la notizia è DavideMaggio.it. L’estate di Rete 4 dunque non prevede vacanze: sarà in prima linea per intrattenere il pubblico italiano, per offrire informazioni e ultim’ora riguardo l’emergenza Coronavirus ancora attiva in tutto il mondo. Da lunedì 26 luglio Stasera Italia prenderà il posto del talk show condotto da Nicola Porro.

La conduttrice sarà al posto di Nicola Porro in prima serata: arriva la conferma

Veronica Gentili arriva a partire da lunedì 26 luglio su Rete 4 con ‘Stasera Italia’. La conduttrice e giornalista racconterà l’attualità movimentata dalle ultime sul Covid e sui vaccini.

Stasera Italia dunque prenderà il posto di Quarta Repubblica, il talk show politico e rotocalco che va in onda nella stagione autunnale e condotto da Nicola Porro. Quest’ultimo ha già chiuso la sua stagione con l’ultima puntata andata in onda lunedì 19 luglio: tornerà a settembre!

Chi è Veronica Gentili

Veronica Gentili, classe ’82, è la giornalista, conduttrice ed attrice italiana che vedremo non solo al timone di Stasera Italia ma anche di un nuovo programma che inizierà a settembre. Si tratta di Buoni o Cattivi: andrà in onda a partire da settembre e tratterà temi di politica ed attualità.

Sapete dove ha recitato la conduttrice? Nel ’99 ha interpretato un ruolo in ‘Come te nessuno mai’, film di Gabriele Muccino. Secondo quanto si legge sul web, sarebbe fidanzata con un uomo di nome Massimo. La conduttrice però non ha mai reso pubblica la sua vita privata!