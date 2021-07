Una clamorosa ‘svolta’ per Stefano De Martino: il cambiamento è arrivato di colpo, ed è incredibile!

Stefano De Martino è divenuto noto grazie alla sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, dove, nel talent, anni fa, abbiamo avuto modo di vederlo in veste di ballerino. Grazie al suo talento, dobbiamo ammetterlo, ha conquistato tutti! Quando il talent show si è concluso, il ballerino ha continuato a brillare, e poco tempo più tardi, ha ricoperto nello stesso programma il ruolo di professionista.

Ma il talento di De Martino è decisamente esploso, tanto da cimentarsi in nuove avventure televisive, arrivando alla conduzione. Ma a quanto pare, è in arrivo una importante svolta, ed è stato lui stesso a rivelarlo: cosa sta per accadere? Siete pronti a scoprirlo? Resterete entusiasti!

Stefano De Martino, clamorosa ‘svolta’: la notizia è appena arrivata

Dopo la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, si è aperto un mondo per Stefano De Martino. Le possibilità sono arrivate e molte, e questo lo sappiamo benissimo, è merito del suo talento. Ma a quanto pare, proprio di recente, De Martino ha annunciato una notizia che vi lascerà senza parole.

Questa volta, ci sorprenderà! Il conduttore è stato ospite del BCT, il Festival del Cinema e della Tv di Benevento, dove è stato premiato come miglior conduttore della stagione televisiva, e qui, l’ha detto davvero! Ma di cosa si tratta? Siete pronti a scoprirlo?

Sembrerebbe, come da lui dichiarato, che presto girerà un film. “Farò un film.. finora mi hanno sempre proposto ruoli simili a quello che sono, qui, invece, proverò ad essere meno possibile me stesso, interpreterò un ruolo”, ha raccontato Stefano. Una svolta importante nella carriera di Stefano De Martino, che presto, avremo il piacere di vedere in veste di attore: siete pronti?