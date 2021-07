Alessandra Mastronardi, gravissimo lutto per la famosa attrice: l’ultimo saluto sui social è davvero straziante, parole da brividi.

Gravissimo lutto per Alessandra Mastronardi. A darcene notizia, purtroppo, è stata la diretta interessata. Qualche ora fa, proprio sul suo canale social ufficiale, l’attrice si è lasciata andare ad uno sfogo davvero da brividi. “E quindi noi adesso senza di te cosa dovremmo fare..? Tu ora sei libera, tu ora puoi correre felice senza sentire la fatica, tu ora puoi sorridere senza sentirti in imbarazzo, tu ora puoi viaggiare oltre i confini, tu ora puoi tutto!”, inizia proprio così l’ultimo post della Mastronardi su Instagram. Attraverso il quale, come dicevamo, condivideva col suo pubblico tutto il suo dolore per questa drammatica notizia.

Leggi anche –> Alessandra Mastronardi, matrimonio in vista? L’attrice fa chiarezza sui rumors

“Restiamo qui, abbandonati, con questo vuoto che hai lasciato, freddo, improvviso, devastante”, ha scritto ancora la bella Mastronardi a corredo di questo post social. Inutile raccontarvi della reazione dei suoi sostenitori. Sono davvero tantissime le persone che, appena appresa la notizia, hanno voluto dimostrarle tutto il loro affetto.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Alessandra Mastronardi, gravissimo lutto: post da brividi, parole strazianti

Un post davvero da brividi, quello che, qualche ora fa, Alessandra Mastronardi ha condiviso sul suo account Instagram ufficiale. Col quale, come dicevamo, esprime tutto il suo dolore per questo tragico lutto. Cos’è successo? Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che sia venuta a mancare sua cugina. All’età di soltanto 32 anni e con una malattia che combatteva sin dalla sua adolescenza, purtroppo, la giovanissima Valentina è deceduta. Una notizia davvero drammatica, da come si può chiaramente immaginare. E che, com’è giusto che sia, ha lasciato tutti sconvolti. In primis, l’attrice campana. Che, a corredo di questo suo ultimo post, scrive delle parole davvero da brividi. “Dovremmo amare più forte, ballare per te, guardare il mondo e viverlo tutto, per te. Non oggi però, sangue mio, guerriera della nostra famiglia, perdonami”, scrive Alessandra Mastronardi. Esprimendo, quindi, tutto il suo dolore per questa drammatica perdita.

Un lutto dolorosissimo, quindi! E lo si capisce perfettamente da queste parole. Immediata, però, è stata la reazione dei suoi sostenitori. Che, appena appresa la notizia, si sono riversati sotto il suo ultimo post per esprimere tutto il loro cordoglio. A partire da colleghi di lavoro fino a sostenitori, l’attrice campana è stata invasa dall’affetto del suo pubblico.

Anche la nostra redazione si stringe attorno al dolore della giovane Valentina.