E’ proprio la bellissima attrice da bambina: riuscite a riconoscerla? Il suo talento continua a conquistarci in una famosa soap opera.

Uno scatto bellissimo, in cui possiamo ammirare una dolcissima bambina, con i suoi codini e la frangetta. Ve l’abbiamo detto prima, in questa immagine è fotografata un’attrice, molto amata ed apprezzata.

E’ stata proprio lei a condividerla sui social, in particolare sul suo profilo instagram, qualche mese fa, esattamente a gennaio. A corredo ha scritto: “Quando portavo i codini.. con la mia frangetta”. Osservandola con attenzione, vi anticipiamo, che alcuni tratti sono rimasti tali, ma non sembra affatto facile capire chi è, perchè di anni ne sono passati. Voi, per caso, avete capito chi è? Se la risposta è no, seguiteci, ve lo sveliamo noi!

In questo scatto era ancora una bambina, oggi è una famosissima attrice, di un’amata soap opera

Il mondo dei social fa parte, oggi, della nostra quotidianità. Non riusciamo a fare a meno di sbirciare anche solo per qualche minuto su instagram, facebook, e via dicendo. Ma chi più di tutti li utilizza? Ovviamente i personaggi del mondo dello spettacolo, che con profili social, da migliaia e migliaia di follower, sono sempre al centro dell’attenzione, e spesso, diciamo la verità, del gossip.

Ebbene, di sopra vi abbiamo mostrato uno scatto dolcissimo, in cui è fotografata una bambina. Oggi, però, questa bellissima bambina è grande, ed è divenuto un personaggio dello spettacolo molto amato, anzi, è proprio una bravissima attrice. Da anni, ci conquista con il suo talento, grazie al suo personaggio in una famosa e seguitissima soap opera. Siete curiosi di scoprire di chi si tratta? La soap di cui parliamo è Un posto al sole, e lei è Marina Giordano. Adesso, siamo sicuri, avrete sicuramente capito. Ebbene sì, è la bellissima Nina Soldano, l’avreste mai detto?

E’ stata proprio l’attrice a rendere noto questo scatto da bambina sui social, e a corredo dell’immagine ha scritto: “Quando portavo i codini.. con la mia frangetta”. E’ bellissima, non trovate? Nina Soldano era già un incanto allora, e adesso, continua a splendere!