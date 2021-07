Beyoncé, villa in fiamme: 22 pompieri per domare l’incendio, che disastro!

La villa di Beyoncé e di Jay-Z in fiamme, ci sono voluti ben ventidue pompieri per domare l’incendio: un vero e proprio disastro

Beyoncé è una delle artiste più famose al mondo. Oltre ad essere una bravissima cantante, è anche una ballerina, attrice e imprenditrice. Nella sua carriera ha vinto di 28 Grammy Awards e risulta essere l’artista donna più titolata, nonché la cantautrice con più vittorie e nomine (79 candidature).

Ha iniziato la sua carriera come membro fondatore del girl group Destiny’s Child ed ha ottenuto il successo da solista nel 2003 pubblicando il suo primo album “Dangerously in Love“. Nel frattempo arriva lo scioglimento del gruppo e nel 2006 pubblica il suo secondo album, B’Day, che ha debuttato alla posizione numero 1 della Billboard.

Nel 2019 ha presto parte al remake campione d’incassi Il re leone, curando la colonna sonora The Lion King: The Gift e il progetto visual Black Is King.

La cantante ha venduto circa 60 milioni tra album e singoli con le Destiny’s Child[11] e 118 milioni da solista. La rivista musicale statunitense Billboard l’ha eletta Artista Femminile del Decennio 2000-2010, mentre il quotidiano inglese The Guardian l’ha eletta Artista del Decennio.

LEGGI ANCHE: Beyoncè: resterete di stucco nel sapere che auto guida

Beyoncé, villa in fiamme: che disastro

Non è un periodo fortunato per Beyoncé e per la sua villa. A marzo, i ladri sono entrati nella sua casa ed hanno portato via un bottino di quasi un milione di dollari tra borse e gioielli. Adesso la villa di New Orleans è andata in fiamme. La notizia è stata resa nota dal “New York Post“. Pare che, per domare l’incendio, siano dovuti intervenire ben ventidue pompieri.

La cantante e il marito Jay-Z fortunatamente non si trovavano nell’abitazione al momento dell’incendio. La polizia di New Orleans ha aperto le indagini come “semplice incendio doloso”. Il dipartimento “ha ricevuto una segnalazione di una persona sospetta nella zona intorno al momento dell’incendio”. I danni non sono stati ancora quantificati, ma pare sia un vero e proprio disastro. La villa vale 2,4 milioni di dollari.

Ricordiamo che Beyoncé e il marito Jay-Z sono tra le coppie più ricche del pianeta. Secondo la rivista americana Forbes, con un ricavo stimato in 107,5 milioni di dollari, risultano essere la coppia più pagata del 2017.