Serena Rossi, l’annuncio spiazza tutti: notizia incredibile, ‘caos’ social

Con questo ultimo annuncio social, la bellissima Serena Rossi ha spiazzato tutti i suoi sostenitori: la notizia è davvero incredibile, ‘caos’ sui social.

In men che non si dica, Serena Rossi ha scatenato un vero e proprio ‘caos’ social. Proprio qualche ora fa, attraverso un post condiviso sulla sua pagina social ufficiale, l’attrice e conduttrice napoletana non ha affatto perso occasione di poter condividere con il suo pubblico una notizia davvero incredibile. In attesa di poterla rivedere nei panni di ‘Mina Settembre’, anche se non sappiamo ancora quando inizieranno le riprese dei nuovi episodi e quando andranno in onda, la simpaticissima Serena non perde occasione di poter interagire coi suoi sostenitori. E svelare loro delle novità davvero incredibili. Qualche tempo fa, ad esempio, vi abbiamo parlato della nuovissima serie televisiva a cui ha lavorato in quest’ultimo periodo. Adesso, invece, vi parleremo di un’altra notizia straordinaria.

Leggi anche –> Serena Rossi annuncia una novità in arrivo: ‘Parlerò un dialetto che non è il mio’, accadrà prima di Mina Settembre

Nessuno ne sapeva niente, c’è da ammetterlo. Ed è proprio per questo motivo che la notizia non soltanto ha spiazzato tutti, ma ha scatenato una reazione davvero incredibile. A questo punto, però, ci chiediamo: di che cosa stiamo parlando esattamente? Qual è la notizia che Serena Rossi non ha potuto fare a meno di condividere coi suoi fan?

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Serena Rossi, annuncio incredibile: la notizia spiazza tutti, fan pazzi di gioia

Reggetevi forte, carissimi lettori e lettrici di Sologossip e, soprattutto, ammiratori di Serena Rossi. Perché? La risposta è piuttosto semplice: è in arrivo una novità davvero clamorosa. Ad annunciarla, com’è suo solito fare, è stata proprio la diretta interessata. Alcune ore fa, attraverso un post condiviso sulla sua pagina Instagram ufficiale, l’attrice e conduttrice napoletana non ha perso occasione di poter annunciare al suo pubblico una notizia incredibile.

Leggi anche –> Sanremo 2022, ci sarà Serena Rossi alla conduzione?

Di che cosa parliamo esattamente? Ebbene: oltre a ‘La Sposa’, nuovissima serie televisiva a cui sta lavorando proprio in questo ultimo periodo, sembrerebbe proprio che Serena Rossi sarà nuovamente al cinema con un film incredibile. Stiamo parlando di ‘Diabolik’. Insieme a Miriam Leone e tantissimi altri fantastici interpreti, la bella Rossi sarà la protagonista del film tratta dagli omonimi fumetti. Una notizia fenomenale, quindi. E che, com’è giusto che sia, ha scatenato l’immediata reazione dei suoi sostenitori. In tantissimi, appena appresa la lieta novella, hanno commentato il post in questione. Dimostrando, quindi, tutta la loro gioia in merito.

Noi non vediamo l’ora che arrivi il 16 Dicembre per questo incredibile capolavoro, voi?