È stata una finalista di Miss Italia nel 2008, ricordate la sua bellezza? Adesso la sua vita è letteralmente cambiata: rivelazione ‘clamorosa’.

Da quanti anni va in onda Miss Italia? Decisamente tantissimi, dobbiamo ammetterlo. Pensate, la prima edizione del famosissimo concorso di bellezza risale esattamente al 1946. Ad oggi, quindi, facendoci due conti, sono trascorsi ben 75 anni. Ed, ovviamente, 74 edizioni. Ecco, ma voi ricordate tutte le vincitrici dello scettro e del titolo di più bella d’Italia? Senza alcun dubbio, si. Anche perché in alcuni dei nostri recentissimi articoli ve ne abbiamo riproposte alcune. E di questa vi abbiamo riproposto anche la loro vita oggi. A questo punto, però, vi chiediamo: ricordate tutte le partecipanti di Miss Italia nel 2008? L’edizione di quell’anno, lo sappiamo benissimo, è stata vinta dalla bellissima Miriam Leone. Oltre a lei, però, ricordate chi riuscì a calcare la passerella di Salsomaggiore Terme? Si, stiamo parlando proprio di lei: la giovanissima Angela.

Sono trascorsi esattamente 13 anni da quando è riuscita ad aggiudicarsi il posto di concorrente a Miss Italia nel 2008, ma siete curiosi di sapere com’è cambiata la sua vita oggi? Stando a quanto si apprende da una sua intervista a ‘La Repubblica’, datata Luglio 2019, sembrerebbe che, dopo le passerelle, la modella abbia deciso di cambiare vita. Cosa fa oggi? Scopriamolo.

È stata una concorrente di Miss Italia 2008, ora la sua vita è cambiata: le sue parole

Come dicevamo precedentemente, quindi, Angela è stata una concorrente di Miss Italia nel 2008. Calcata la passerella di Salsomaggiore Terme nella stessa edizione in cui vinse la bellissima Miriam Leone, sembrerebbe che, dopo alcuni anni nel mondo della moda e dello spettacolo, la giovanissima modella abbia deciso di cambiare totalmente vita. A rivelare ogni cosa, come dicevamo precedentemente, è stata proprio la diretta interessata. In una sua intervista a ‘La Repubblica’, datata Luglio 2019, la Mandato ha rivelato di essersi allontanata da questo mondo perché si è resa conto che non era affatto la vita che voleva. “C’era troppa concorrenza”, ha detto Angela a ‘La Repubblica’. E così, dopo la proposta di suo padre di aprire un’azienda di prodotti tipici calabresi, la modella ha deciso di abbandonare il tutto. E di dedicarsi principalmente a questa attività.

Da quel momento, sono trascorsi esattamente 9 anni. Eppure, Angela Mandato ai ‘La Repubblica’ ha rivelato di essere adesso felice.

Insomma, un cambiamento piuttosto radicale. Siete d’accordo?