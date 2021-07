Giulia Stabile, infortunio in sala per la vincitrice della ventesima edizione di Amici: come sta adesso? Le sue parole su Instagram.

È stata proprio lei la vincitrice di questa ventesima edizione di Amici, Giulia Stabile. Per la prima volta in assoluto, a trionfare alla fine del talent di Maria De Filippi è stata proprio una donna. E, per essere più precisi, è stata propri una ballerina donna. D’altra parte, diciamoci la verità, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Giovanissima e simpaticissima, ma con un talento davvero incredibile, la danzatrice romana ha conquistato il consenso del pubblico italiano in un vero e proprio batter baleno.

È da quando è ultimato il suo percorso ad Amici che il successo di Giulia Stabile è aumentato davvero alle stelle. In attesa di poterla rivedere nuovamente sul piccolo schermo, però, la ballerina romana non perde mai occasione di poter condividere ogni cosa col suo pubblico social. Lo ha fatto anche qualche ora fa. Quando, attraverso un’Instagram Stories, Giulia ha rivelato di avere avuto un infortunio in sala prove. Cos’è successo? E, soprattutto, come sta adesso? Scopriamolo!

Giulia Stabile, infortunio in sala: la foto col piede fasciato, cos’è successo

È proprio attraverso un’Instagram Stories caricata sul suo canale social ufficiale che, pochissime ore fa, Giulia Stabile ha rivelato ai suoi sostenitori di avere avuto un infortunio in sala prove. Non sappiamo cosa sia esattamente successo, sia chiaro. Fatto sta che, al suo pubblico social, la vincitrice della ventesima edizione di Amici si è mostrata col piede fasciato.

“Incidente del mestiere soprattutto sei sei goffo”, scrive Giulia Stabile a corredo di questo scatto che mostra il suo piede fasciato. Fortunatamente, non è successo nulla di grave. Anzi, è stata proprio la diretta interessata. “Tranquilli, ho preso solo una botta”, continua a dire la ballerina romana. Invitando, tra l’altro, a chi ha assistito alla scena e, magari, l’ha filmata, di condividerla con lei, in modo da potersi fare qualche risata.

Un episodio piuttosto spiacevole, quindi. Ma che, da come si può chiaramente comprendere, non l’ha affatto ‘demoralizzata’. Non soltanto, infatti, Giulia ha tranquillizzato tutti, ma ha, ancora una volta, sottolineato la sua immensa simpatia.