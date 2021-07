La modella Gracia De Torres si è lasciata andare ad una drammatica confessione in lacrime: ecco le sue parole

Gracia De Torres è una modella di origini spagnole, nata il 18 dicembre 1987 ad Almeria. Gracia è divenuta famosa in Italia per aver partecipato all’undicesima edizione dell’Isola dei Famosi, classificandosi al quinto posto, e nel 2019 come valletta a Ciao Darwin, programma condotto da Paolo Bonolis.

La modella spagnola ha esordito nel mondo dello spettacolo lavorando come modella nel cast di Supermodelo, trasmissione simile ad American Next Top Model. La donna però, come abbiamo già sottolineato, ha raggiunto il successo proprio nel nostro paese. Su Instagram conta quasi mezzo milione di seguaci e proprio sul popolare social network si è lasciata andare ad una drammatica confessione.

Gracia De Torres, confessione drammatica: le sue parole

Di recente la modella Gracia De Torres ha annunciato di essere incinta. Gracia si è sposata il 2 agosto 2018 con Daniele Sandri, cestista che gioca nel ruolo di ala piccola. I due presto diventeranno genitori. In un’intervista rilasciata a RTL 102.5, la modella spagnola ha dichiarato: “Siamo molto felici. Lo volevamo da tempo, il miracolo è successo e siamo al settimo cielo”.

Dopo l’annuncio, però, Gracia si è lasciata andare anche ad una drammatica confessione. La modella spagnola ha infatti dichiarato di aver provato a lungo: “Diciamo che L’Isola dei Famosi mi aveva un po’ scombussolata, ma dopo mi sentivo bene”. L’ex naufraga ha dichiarato di aver fatto tante prove, ma la gravidanza tardava ad arrivare.

Oggi, con le lacrime agli occhi, la modella spagnola dice: “Non chiedete mai ad una donna quando fa un figlio. Non tutte le donne possono avere figli, molte addirittura li hanno persi. Dietro questa domanda possono esserci tanti problemi difficili“.