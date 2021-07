Maria De Filippi sorprenderà tutti nella prossima stagione televisiva Mediaset: accadrà nella primavera del 2022, la novità è appena arrivata!

La stagione televisiva 2021/2022 sarà davvero sorprendente. Soprattutto le reti Mediaset subiranno dei cambiamenti: tra conferme e novità, il pubblico non vede l’ora che cominci la nuova stagione televisiva. Tra le notizie più intriganti c’è sicuramente quella che riguarda Maria de Filippi. Nel corso della presentazione dei nuovi palinsesti Mediaset è giunta notizia che la conduttrice presenterà un nuovo programma ‘Fascino’. La De Filippi lascerà però lo scettro della conduzione a qualcun altro: ma abbiamo ulteriori informazioni al riguardo? Ecco cosa fa sapere Tv Blog attraverso le sue Instagram story.

Maria De Filippi, sorprendente novità: accadrà nella primavera del 2022

Per Maria De Filippi è tempo di novità. La celebre conduttrice televisiva è stata confermata per la prossima stagione televisiva Mediaset con i suoi programmi dal successo enorme. Parliamo di Amici, C’è Posta per Te, Uomini e Donne e…arriverà un nuovo programma! La moglie di Costanzo lascerà lo scettro della conduzione nel nuovo show che, secondo quanto rivelato da Tv Blog, dovrebbe partire nella primavera del 2022.

Anche per Nicola Savino ci sono novità: reduce da Le Iene con Alessia Marcuzzi, al conduttore è stata affidata la guida di un nuovo programma previsto per il mercoledì sera. Si chiamerà Ritorno a scuola e si tratta di uno show di intrattenimento in cui personaggi noti dello spettacolo italiano saranno chiamati a confrontarsi con studenti per ripetere gli esami. Saranno tutti promossi? Ci sarà da divertirsi!

Un ridimensionamento invece è arrivato per Barbara D’Urso: Pomeriggio Cinque sarà il suo unico appuntamento con il pubblico di Canale 5.