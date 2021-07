Ballando con le stelle, grandissimo colpo: è arrivata la conferma, ora è ufficiale

Arriva la conferma sulla giuria della nuova edizione di Ballando con le stelle: adesso è proprio ufficiale, ecco chi saranno i giudici.

Come ogni estate, quando la maggior parte dei programmi tv sono in pausa, si parla molto dei palinsesti della prossima stagione e la curiosità sulle novità in cantiere è davvero tanta.

Tra le trasmissioni di cui si parla di più c’è sicuramente Ballando con le stelle, storico show del sabato sera ideato e condotto dalla bravissima Milly Carlucci. Ogni anno il talent che vede personaggi noti cimentarsi nell’arte del ballo riscuote un successo strepitoso: merito della grandissima qualità dello spettacolo offerto e della giuria composta da Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto.

Tutti loro insieme costituiscono una squadra formidabile, in grado di dare al programma il giusto ‘pepe’ necessario affinché ogni puntata sia davvero esplosiva. Ora che è in allestimento la nuova edizione, ci si chiede chi comporrà la tanto amata e odiata giuria: qualcuno dei giudici sarà sostituito o sono stati riconfermati tutti? E’ proprio Milly a rivelare la verità.

Ballando con le stelle, Milly Carlucci sgancia la ‘bomba’: arrivata la conferma ufficiale

La famosa conduttrice ha pubblicato un video in cui la si vede in un bar di Napoli insieme al signor Federico, proprietario del locale. L’uomo, che in quel momento rappresentava la ‘voce del popolo’, le ha chiesto chi fossero i giudici della nuova edizione.

Milly ha confermato che anche la prossima stagione nessuno di loro mancherà all’appello. Il signor Federico ha espresso poi il suo pensiero su ognuno di loro: “Io non cambierei nulla, nemmeno Mariotto”, ha detto.

Siete d’accordo con lui o avreste preferito qualche sostituzione?