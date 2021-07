Perché Maria De Filippi non è sui social? A rispondere è proprio lei, non indovinereste mai il motivo; ecco le parole della amatissima conduttrice.

È una delle conduttrici più amate della nostra tv: non a caso è definite “queen Mary” dai fan. I suoi programmi fanno compagnia al pubblico da tantissimi anni, collezionando ascolti record. Si, parliamo proprio di Maria De Filippi, una vera e propria colonna di Mediaset. Sul piccolo schermo, Maria è un vera regina…ma sui social? Ebbene, tutti sapranno che la conduttrice di Uomini e Donne è una delle poche star a non possedere i social: per avvisi, messaggi o comunicazioni, la De Filippi utilizza i canali social di Witty o dei suoi programmi. Ma perché Maria De Filippi ha scelto di non essere sui social?

A rivelarlo è stata proprio lei, spiegando il motivo della sua assenza nel mondo virtuale. Curiosi di scoprirlo? Siete nel posto giusto!

Maria De Filippi spiega perché non possiede profili social: finalmente svelato il motivo

Perché Maria De Filippi non è su Instagram o su Facebook? La conduttrice è una delle poche star dello spettacolo a non possedere profili social. Almeno non in maniera ufficiale! Il motivo è stato svelato proprio da lei in un’intervista al settimanale Oggi. “Continuo a pensare che alla gente non freghi nulla di ciò che faccio al mattino quando mi sveglio. Sto già molto in televisione, basta!”, ha dichiarato la De Filippi. Che ha però sottolineato l’importanza dei social per chi li usa per lavoro: “Capisco i social per chi ci guadagna come Chiara Ferragni, un po’ meno per chi è esposto già quotidianamente in televisione. Capisco un politico che li usa come strategia.”

Queste le parole di Maria De Filippi, che, a quanto pare, non ha intenzione di approdare nel mondo virtuale. Ma siamo certi che, nonostante sia esposta in tv, i fan non si stancherebbero mai di vederla anche sui social! E voi, cosa pensate della scelta della conduttrice?