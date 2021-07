Whatsapp, sta per cambiare tutto: clamoroso colpo di scena, incredibile

Clamorosa novità per Whatsapp, adesso sta per cambiare davvero tutto: un colpo di scena più che incredibile, resterete di stucco.

Quanti di voi utilizzano Whatsapp? Decisamente tantissimi, ne siamo certi. Vero e proprio ‘must’ del telefono cellulare di ciascuno di noi, l’applicazione di messaggistica istantanea è tra le più gettonate ed utilizzate da tutti i suoi fruitori. Semplicissimo da utilizzare e, soprattutto, gratuita per tutti i tipi di smartphone, Whatsapp ci permette di non restare sempre in contatto con i nostri familiari, rispettive metà ed amici. Davvero incredibile, vero?

Creato nel 2009, in tutti questi anni Whatsapp ha ‘presentato’ diverse funzioni. Stando a quanto si apprende, però, sembrerebbe che sia in arrivo un’altra clamorosa novità. Sembrerebbe, infatti, che verrà apportata un’incredibile modifica alle funzionalità delle videochiamate. Quanti di voi hanno utilizzato questa ‘opzione’ dell’applicazione? Sicuramente, siete stati in moltissimi ad averlo fatto. Anche perché, in tempi di Covid, la videochiamata è stato l’unico strumento che ci ha permesso di sentirci meno soli. Ebbene: a quanto pare, sembrerebbe che sia in arrivo una novità davvero clamorosa. Di che cosa stiamo parlando? Pronti a saperlo? Ci pensiamo immediatamente!

Whatsapp, incredibile novità in arrivo: mai successo prima d’ora, clamoroso

Senza alcun dubbio, questa ultima novità di Whatsapp vi lascerà a bocca aperta. Sia chiaro:non sappiamo quando sarà disponibile e né tantomeno quando verrà apportata all’applicazione. Fatto sta che, senza alcun dubbio, sarà davvero clamorosa. Avete mai usufruito delle videochiamate previste dall’applicazione? Senza alcun dubbio, si! Ebbene. Vi è mai capitato di dover rifiutare l’invito ad una chiamata perché magari in quel preciso momento non potete rispondere? Ecco. È proprio questa la nuova funzionalità di Whatsapp! Di che cosa parliamo esattamente?

Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che, qualora si dovesse rifiutare l’invito ad una videochiamata perché impossibilitati in quel momento, c’è la possibilità di prendervi parte in qualsiasi altro momento. Ovviamente, però, la chiamata deve essere ancora in corso, sia chiaro. Quindi, ricapitolando: se magari mentre state facendo le faccende di casa o altre commissioni in giro e vi arriva una videochiamata e non potete rispondere, state tranquilli. Fin quando la chiamata è in ancora in corso, potrete rispondere sempre. Non basterà fare altro che andare nelle lista ‘chiamate’ su Whatsapp e cliccare su quella desiderata.

Una novità davvero pazzesca, vero?