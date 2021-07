Una coppia di Temptation Island ha deciso di convolare a nozze, i fan felici per l’annuncio splendido: ecco chi sono

Temptation Island è un reality show in onda su Canale 5. La prima edizione del programma è andata in onda nel 2005 con il titolo di Vero amore. Dopo lo stop, la trasmissione è tornata in onda nel 2014. Il reality show è basato sul programma televisivo olandese Blind Vertrouwen. La conduzione è sempre stata affidata a Filippo Bisciglia. La sigla del programma è il brano Love the Way You Lie di Eminem e Rihanna.

La trasmissione ha avuto un enorme successo su Canale 5, tanto che la rete del Biscione ha deciso di realizzare anche il format VIP, andato in onda per due anni. La prima edizione è stata condotta da Simona Ventura, mentre la seconda da Alessia Marcuzzi.

LEGGI ANCHE: Temptation Island, una coppia del programma in crisi: salta il matrimonio?

Temptation Island, una coppia convola a nozze: chi sono

Vi ricordate di Raffaella Giudice e Andrea Celentano? La coppia ha partecipato alla quinta edizione di Temptation Island, reality show in onda in estate su Canale 5. I due nel ‘villaggio delle tentazioni’ hanno vissuto momenti non semplici. Andrea, infatti, si avvicinò molto a Teresa Langella (divenuta poi tronista di Uomini e Donne). Raffaella decise di perdonare lo stesso il fidanzato e uscire con lui dal programma.

La coppia ha da poco festeggiato il loro decimo anniversario ed ha deciso di compiere un altro passo importante. I due infatti convoleranno a nozze. Andrea ha fatto la proposta di matrimonio alla sua fidanzata e – a questo punto – futura moglie.

Raffaella ha pubblicato una foto con l’anello ricevuto tra le stories di Instagram, scrivendo: “Sto realizzando ancora. Ma ovviamente gli ho detto di sì”.

Andrea Celentano ha organizzato la proposta di matrimonio con l’aiuto di Alessandra De Angelis, altra ex protagonista del reality show di Canale 5. I due hanno raggiunto una spiaggia, dove hanno ballato un lento ed infine Andrea si è inginocchiato e le ha chiesto di sposarlo. Raffaella in lacrime ha subito detto ovviamente sì.