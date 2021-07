C’è preoccupazione in casa di Harry e Meghan Markle: cosa succede? La coppia teme possa verificarsi un nuovo ‘terremoto’? Ecco le ultime indiscrezioni.

Harry , il principe membro della famiglia reale britannica e Meghan Markle, sua moglie, sono finiti di nuovo al centro del gossip. Dopo il ‘divorzio’ dalla corona britannica e lo scandalo dell’intervista a Oprah Winfrey, per la coppia sembra non arrivar mai la pace. Secondo quanto si legge su Fanpage, il fratello di Meghan, Thomas Markle Jr, parteciperà al famoso reality, il Grande Fratello VIP in Australia. Si legge che è già in quarantena a Sydney in attesa di iniziare una nuova esperienza. Ma perchè la notizia desta preoccupazione?

Momento ‘complicato’ per Meghan Markle ed Harry: potrebbe verificarsi un vero e proprio ‘terremoto’

A quanto pare non c’è mai pace per Harry e Meghan Markle i quali si preparano ad un eventuale nuovo ‘terremoto’. Ma cosa succede? Secondo quanto riporta Fanpage, il fratello dell’ex attrice statunitense, Thomas Markle Jr sarebbe prossimo ad entrare nella casa più spiata dell’Australia. Parteciperà al Grande Fratello VIP: si trova infatti già in quarantena a Sydney, secondo quanto si apprende.

Ma perchè la notizia desta preoccupazione? Meghan e Thomas non si parlano da 10 anni, a quanto pare non scorre buon sangue. La statunitense non ha alcun rapporto né con il padre né con i fratellastri: proprio uno dei due la definì ‘falsa e presuntuosa’. Thomas Markle Jr parlò anche ai microfoni di Live Non è la D’Urso: non risparmiò affatto critiche alla sorella.

La coppia per questo motivo teme che in tv potrebbero uscir fuori rivelazioni dannose per l’ex attrice: arriveranno diffide? Non ci resta che attendere l’entrata di Thomas nella casa del Grande Fratello VIP.