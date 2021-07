Ricordate il mitico Fonzie in ‘Happy Days’? Oggi ha ben 75 anni , ma sapete com’è diventato? Rivederlo vi lascerà davvero senza parole.

Tra le tantissime serie televisive che hanno reso speciali ed indimenticabili gli anni ’80, non possiamo fare altro che ricordarci di questa: ‘Happy Days’. Andata in onda per la prima volta nel 1974 fino al 1984, l’amatissima serie televisiva ha riscosso un successo davvero impressionante. Tanto è vero che ancora adesso, nonostante siano passati ben 37 anni dalla messa in onda della sua ultima puntata, i suoi protagonisti continuano ad essere ricordati con immenso affetto e simpatia. Tra tutti coloro che hanno reso indimenticabile questa serie televisiva, è impossibile non fare riferimento a lui: il mitico Fonzie. Lo ricordate?

Per circa 10 anni e ben 11 stagioni, quindi, il simpaticissimo Fonzie è stato la colonna portante di ‘Happy Days’. Lo ricordate, vero? Ebbene: a questo punto ci chiediamo: com’è diventato oggi? Appurato che sono trascorsi ben 34 anni dalla fine della messa in onda della serie televisiva, siete curiosi di sapere com’è oggi il suo Henry Winkler? Ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa. Anche se, vi anticipiamo, rivederlo adesso all’età di 75 anni vi lascerà davvero sbalorditi.

Era il simpaticissimo Fonzie di ‘Happy Days’? Eccolo oggi a 75 anni

È davvero impossibile non ricordarci di lui: il mitico Fonzie di ‘Happy Days’. Vera e propria colonna portante dell’amatissima e seguitissima serie televisiva, l’attore ha riscosso un successo davvero spropositato. Sono trascorsi ben 34 anni dalla fine della sua messa in onda, ma com’è cambiato ad oggi il simpaticissimo Henry Winkler?

Ovviamente, dopo l’incredibile successo di ‘Happy Days’, l’attore ha continuavo a lavorare in questo mondo. E, grazie alla sua straordinaria professionalità, a riscuotere un successo davvero impressionante. Ma com’è diventato oggi? Ebbene: stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che Henry Winkler oggi abbia ben 75 anni. Guardate un po’, però, com’è diventato:

Insomma, saranno anche passati 37 anni dalla fine di ‘Happy Days’, ma il simpaticissimo Henry è rimasto letteralmente identico al suo Fonzie. Certo, il tempo è passato, questo è vero. Tutto sommato, però, l’attore è rimasto uguale al passato. Siete d’accordo?