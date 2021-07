Temptation Island, la tentatrice Vincenza Botti ha ben tre sorelle: le avete viste? Bellissime come lei!

È stata una delle protagoniste assolute di questa edizione di Temptation Island. Parliamo di Vincenza Botti, una delle tentatrici più in vista di quest’anno. La bellissima single, originaria di Vallo della Lucania, in provincia di Salerno, ha attirato l’attenzione di Federico, il fidanzato di Floriana. Tra i due il feeling è stato davvero forte, ma Federico ha ribadito di amare la sua fidanzata al falò di confronto. Dal quale Floriana ha preferito andare via da sola: cambierà qualcosa? Bisognerà attendere la nuova puntata, ma nel frattempo una curiosità per voi. Sapete che la bellissima Vincenza ha ben tre sorelle, a cui è legatissima?

Si chiamano Alessandra, Jessica e Norma: se siete curiose di vederle siete nel posto giusto! Diamo un’occhiata ad uno scatto pubblicato su Instagram da una delle sorelle Botti.

Avete mai visto le sorelle di Vincenza Botti, una delle tentatrici di Temptation Island? Eccole insieme, che meraviglia

Con sua bellezza mediterranea ha incantato tutti in tv: Vincenza Botti è una delle protagoniste di Temptation Island 2021. Classificatasi terza a Miss Italia nel 2015, la single salernitana si è ‘insidiata’ tra Federico e Floriana. Come è finita tra la coppia dopo Temptation? Staremo a vedere! Intanto, ecco uno scatto della single Vincenza in compagnia delle sue sorelle, tutte più grandi di lei:

Eh si, davvero meravigliose: la bellezza è di famiglia, c’è da dirlo! Ma come si concluderà l’avventura di Vincenza a Temptation Island. A quanto pare Federico sembra intenzionato a conquistare di nuovo la fiducia della sua fidanzata Floriana, che ha scelto di lasciare il programma da sola. Cambierà qualcosa nel nuovo falò? Non perdetevi il doppio appuntamento finale con il programma, lunedì 26 luglio e martedì 27. Si prevedono colpi di scena scoppiettanti! Non non vediamo l’ora, e voi?